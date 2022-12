Chrípka zatvára vo veľkom školy: Obrovský nárast počtu nakazených! Hygienici varujú, že bude ešte horšie

BRATISLAVA - Chrípka hromadne zatvára základná aj stredné školy. Aktuálne sa má tento počet pohybovať okolo čísla 300. prognózy hygienikov sú pritom neúprosné. Počet nakazených detí má totiž rásť. Vianočné prázdniny síce prinesú pokles chorých, no po návrate detí do lavíc udrie vysoká chorobnosť zrejme znova.

Najviac chorých má byť medzi deťmi do 5 rokov. Ako upozornila TV Markíza, najviac chorých má Bratislavský kraj, naopak, najmenej Košický kraj. Nápor pacientov s respiračnými ochoreniami už majú pociťovať aj lekári.

Úrad verejného zdravotníctva pritom varuje, že situácia sa bude ešte zhoršovať. „Predpokladáme, že chorobnosť na chrípku aj iné respiračné ochorenia bude mať do vianočných prázdnin stúpajúci charakter a počas ich priebehu klesne - deti sa vtedy nezdržiavajú v školských kolektívoch a do práce chodí z dôvodu dovoleniek menej ľudí,“ uviedol Mikasov úrad.

Po vianočných prázdninách, teda po nástupe detí do škôl, opäť očakávajú nárast chorobnosti. Ako pripomenuli, k celoštátnej chrípkovej epidémii obvykle dochádza na prelome januára a februára, no môže to byť aj skôr. „Predchádzajúce dve chrípkové sezóny boli v tomto neštandardné – v dôsledku vtedy prebiehajúcich fáz pandémie COVIDu boli celoplošne nastavené opatrenia a celoštátnu chrípkovú epidémiu sme nezaznamenali,“ dodali.

Často vetrať a dbať na hygienu

Hygienici odporučili krátke nárazové vetranie niekoľkokrát za deň, dôslednú hygienu rúk, dezinfekciu plôch a predmetov, ktorých sa ľudia často dotýkajú a dodržiavnie takzvanej respiračnej etikety, medzi ktorú patrí napríklad to, to, že pri kýchaní si prikryjete ústa vreckovkou. „Ak majú deti príznaky respiračného ochorenia, je potrebné sa liečiť doma a nenavštevovať školu či škôlku. Zdravotný stav je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom,“ doplnili.

Plošné zavedenie nosenia respirátorov v školských kolektívoch nie je podľa nich nutné. Jeho nosenie je na individuálnom uvážení, a to najmä pri pociťovaní príznakov ochorenia alebo po návrate do kolektívu tesne „po chorobe“.

Kedy sa pristúpi k chrípkovým prázdninám?

Celý systém aktuálne funguje tak, že ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí 20 %, riaditeľ školy alebo školského zariadenia to oznámi príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Riaditeľ následne preruší výchovno-vzdelávací proces na základe odporúčania miestne príslušného RÚVZ.

„Škola či predškolské zariadenie sa uzavrie na vopred stanovený počet dní, počet chorých sa zisťuje ešte počas prevádzky. Zisťuje sa príčina absencií, ak dominujú bežné akútne respiračné ochorenia, ktorých liečba v domácom prostredí trvá zväčša sedem dní, nie je dôvod zatvárať triedu či školu na dlhšie obdobie, než je päť pracovných dní,“ priblížila Adriana Mečochová z Úradu verejného zdravotníctva. Dĺžka prerušenia nie je nijako stanovená zákonom.

„Vo väčšine prípadov odporúčame prerušiť prevádzku školského či predškolského zariadenia na päť dní, čo je priemerná inkubačná doba pre chrípku, respektíve iné respiračné ochorenia,“ regionálny hygienik v Rožňave Jozef Varga. „Ak má žiak absenciu viac ako päť pracovných dní, do školy sa vráti vtedy, keď jeho všeobecný lekár pre deti a dorast uzná, že už je zdravý a môže navštevovať kolektívne zariadenie,“ doplnil úrad.

Pre chrípku nemusí byť zatvorená celá škola, možné je totiž zatvoriť len niektoré triedy, či napríklad iba prvý, alebo iba druhý stupeň základnej školy. Vo väčšine prípadov sa však uzatvárajú celé školské či predškolské zariadenia, nie len jednotlivé triedy. „Keďže ide o nákazy prenášané vzdušnou cestou, je vhodné uzatvoriť celé školské zariadenie z dôvodu možného šírenia nákazy nie len v triedach, ale aj v spoločných priestoroch, napríklad v jedálni, na chodbách, v zariadeniach na osobnú hygienu a podobne,“ vysvetlil Varga.