Bežný zlozvyk zvyšuje riziko vzniku srdcových chorôb: Mnohí ho robia každý deň, prestaňte s tým!

WASHINGTON - Nový výskum zverejnený v časopise Journal of the American College of Cardiology odhaľuje, že len zmenšenie množstva soli do jedla (nie jej úplné odstránenie), môže výrazne znížiť riziko vzniku srdcových chorôb, srdcového zlyhania a ischemickej choroby srdca. To je pre mnohých určite potešujúca správa.

Až 85 percent soli v našej strave sa už nachádza v potravinách, keď si ich kúpime, ako napríklad v ančovičkách, slanine, syre, šunke, rybách, orechoch, údenom mäse či sójovej omáčke. Vysoké množstvo soli môžu obsahovať aj chlebové výrobky ako pagáče, omáčky na cestoviny, chrumky, pizza, predpripravené jedlá, potraviny v konzervách, kečup, majonéza.

Galéria fotiek (4) Zdroj: gettyimages.com

Existujú jasné dôkazy spájajúce vysoký príjem sodíka s vysokým krvným tlakom - hlavným rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení. Pridávanie menšieho množstva soli ako zvyčajne ale môže priniesť zdravotné zmeny, uvádza štúdia. "Celkovo sme zistili, že ľudia, ktorí do jedla nepridávajú trochu soli navyše, mali veľmi často oveľa nižšie riziko srdcových chorôb, bez ohľadu na faktory životného štýlu a už existujúce choroby," povedal profesor na School of Public Health and Tropical Medicine na Tulane University Lu Qi.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

"Zistili sme tiež, že keď pacienti kombinujú DASH diétu s nízkou frekvenciou pridávania soli, mali najnižšie riziko srdcových chorôb. Je to zmysluplné, pretože zníženie pridávania ďalšej soli do jedla, nie úplné odstránenie soli, je upraviteľný rizikový faktor, ktorý môže povzbudiť aj bez veľkého obetovania sa," vysvetľujú odborníci z American College of Cardiology. V štúdii hodnotili, či frekvencia pridávania soli do potravín súvisí s rizikom srdcových ochorení u 176 570 účastníkov. Tiež skúmali súvislosť medzi frekvenciou pridávania soli do potravín a diétou DASH, keďže súvisí s rizikom srdcových chorôb.

Diéta v štýle DASH bola vyvinutá na prevenciu hypertenzie obmedzením konzumácie červeného a spracovaného mäsa a zameraním sa na zeleninu, ovocie, celozrnné výrobky, nízkotučné mliečne výrobky, orechy a strukoviny. Zatiaľ čo priniesla výhody vo vzťahu k zníženiu rizika kardiovaskulárnych ochorení, nedávna klinická štúdia zistila, že kombinácia diéty DASH s redukciou sodíka bola prospešnejšia pre určité srdcové biomarkery vrátane srdcového poškodenia, napätia a zápalu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Analýza ukázala, že účastníci, ktorí pridávali soľ do jedla menej často, mali menšiu pravdepodobnosť, že budú trpieť srdcovými komplikáciami. Tí, ktorí nikdy/zriedka pridávali soľ, mali o 23 percent menšiu pravdepodobnosť, že budú trpieť kardiovaskulárnym problémom, v porovnaní s tými, ktorí uviedli, že ju pridávali vždy. Medzitým tí, ktorí soľ pridávali len občas alebo zvyčajne, boli tiež vystavení nižšiemu riziku. Z výskumu okrem toho vyplynulo, že tí, ktorí nikdy nepridávali soľ a dodržiavali DASH diétu, mali najnižšie riziko.