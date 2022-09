Rozprávková výhra v lotérii: Výhercovia sa prihlásili na poslednú chvíľu! Odnesú si sumu, z ktorej sa točí hlava

Podľa zástupcov lotérie Illinois sú známe mená výhercov jackpotu z 29. júla, ktorí získali rozprávkovú sumu 1,34 miliardy dolárov (1,35 miliardy eur). „Výhru si odniesli dvaja ľudia, ktorí sa dohodli, že ak vyhrajú, tak sa rozdelia a toto slovo dodržali. Víťazi si želajú zostať v anonymní,“ uviedli zástupcovia lotérie.

Illinois Lottery totiž umožňuje výhercom požiadať o anonymitu, ak je výhra vyššia ako 250 000 dolárov (252 372 eur). „Pracujem pre túto spoločnosť viac ako päť rokov a toto je zďaleka najväčšia suma, akú som kedy musel spracovať. Keď sme sa stretli s právnikmi výhercov, v miestnosti zavládlo veľké vzrušenie,“ povedal manažér Luis Rodriguez. „Je to neskutočný pocit rozdávať takúto sumu peňazí a vedieť, aký obrovský dopad to bude mať na životy výhercov a tiež na životy ich blízkych. Bol to neuveriteľný pocit byť súčasťou tohto procesu a viem si predstaviť, ako sa cítia samotní výhercovia.“

Riaditeľ lotérie Illinois Harold Mays uviedol, že držitelia jackpotu sa rozhodujú, čo urobia so svojím novonadobudnutým majetkom. „Zastavili sa na Speedway v Des Plaines a kúpili si žreb na Mega Millions. Ukázalo sa, že sa z toho stalo rozhodnutie, ktoré im zmenilo život.“ Prihlásenie výhercov ukončilo týždne špekulácií o tom, čo sa môže stať s obrovskou výhrou a či si ju vôbec niekto prevezme. Ak sa k výhram v lotérii nikto nehlási v rámci prideleného 12-mesačného časového rámca, tak každý štát, ktorý sa zúčastnil hry, dostane späť všetky peniaze, ktorými prispel k nevyzdvihnutému jackpotu a môže ich použiť na rôzne účely. Ale podľa Príručky víťaza lotérie Illinois „výhercovia lotérie Mega Millions a Powerball majú iba 60 dní od dátumu žrebovania na výber hotovosti.“

Suma 1,337 miliardy dolárov (1,35 miliardy eur) sa môže vyplatiť počas 29 rokov, ak si víťaz vyberie možnosť anuity. Pokiaľ by sa rozhodol pre hotovosť, dostal by odhadom 780,50 milióna dolárov (787,90 milióna eur). „V prípade nezvolenia možnosti platby v rámci 60-dňovej lehoty, dochádza automaticky k anuitným splátkam,“ uvádza sa v príručke. Od 21. septembra mali títo víťazi na rozhodnutie necelý týždeň. Podľa zástupcov spoločnosti strávili obaja posledných pár týždňov rokovaním s právnymi a finančnými poradcami a rozhodli sa pre platbu paušálnej sumy. Nepovšimnutá nezostane ani čerpacia stanica spoločnosti Speedway so sídlom na 885 E. Touhy Ave, ktorá dostane za predaj výherného žrebu polmiliónový bonus.