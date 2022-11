Bizár, ktorý sa len tak nevidí: Muž chcel zatajiť, že vyhral v lotérii, šek si teda prevzal anonymne v kostýme!

O skutočne bizarnom prípade píše portál Daily mail. Lotériová spoločnosť dokonca uverejnila fotografiu z preberania tučného šeku, kde muž pózuje v animovanom, plyšovom kostýme. Muž v kostýme vyhral v lotérii neuveriteľných 219 miliónov jüanov, čo predstavuje takmer 31 miliónov eur.

Predstavil sa ako pán Li

Muž zrejme urobil všetko, aby si ochránil svoju identitu, no to mu stále nestačilo, a tak sa identifikoval pseudonymom „pán Li“. Bolo to práve minulý týždeň 24. októbra, kedy sa obliekol do žltého kostýmu kreslenej postavičky, aby si výhru prevzal v lotériovej kancelárii v Nanning v južnom regióne Guangxi. Informovali o tom aj noviny Nanning Evening News.

"Nepovedal som to svojej žene a dieťaťu zo strachu, že budú príliš spokojní a v budúcnosti nebudú robiť alebo tvrdo pracovať," povedal pre Nanning Evening News.

Rodina pravdepodobne ani nevie, že zbohatli

Pán Li, ako sa muž nazval, dodal, že neľutuje ani jeden zakúpený tiket. Totiž aj po zdanení vo výške 20 % mu z výhry ostáva približne 170 miliónov jüanov, čo je asi 24 miliónov eur. "Mojej rodine bolo vždy ukradnuté, že kupujem tikety a skúšam šťastie. Pre mňa bolo písanie čísel na lístok akýmsi svetielkom nádeje do budúcnosti," povedal. Dá sa pritom predpokladať, že ani najbližšia rodina "pána Li" netuší o tom, že sú zo dňa na deń boháči.