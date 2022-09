Poriadne smradľavý odkaz od suseda: FOTO Psie výkaly mu nalepil priamo na stenu!

O tom, že "autorom" výkalov je práve pes jeho suseda nemá muž najmenšie pochybnosti. Na písomnom odkaze stojí, že má domáce kamery a ak zábery zverejní, nezodpovednému psíčkarovi hrozí pokuta vo výške 1 000 libier (1 144 eur). Napísal, že sú to výkaly jeho psa a má ich po ňom poupratovať, lebo ak to nabudúce neurobí, vloží ich do jeho poštovej schránky. Fotografia sa začala ihneď šíriť na sociálnych sieťach, informuje LadBible.

Na fotografiu reagovali ľudia, ktorí s nevrlým susedom súhlasili. Podľa nich je nanajvýš nezodpovedné nezdvíhať poklady po svojich domácich miláčikoch. Sused získal zároveň aj pochvalu, že takto sa má riešiť konflikt.

Vyjadrili sa dokonca aj majitelia psov a správanie psíčkara označili za maximálne nevhodné. Netreba sa vraj tváriť, že keď pes vykoná potrebu, že sa ho to netýka. Vrcholom bola však príhoda jedného pána. Ten sa zdôveril, že sa mu raz stalo, že majiteľ psa hoci mal pripravený igelitový sáčok a tváril sa, že po psovi upratuje, chytil výkal a hodil ho 9 metrov smerom k domu svojho suseda.