VIDEO Majiteľka tohto psa takmer vyskočila z kože! NEUVERITEĽNÉ, nejde o žiadny optický klam

WAWA – Niekedy sa ocitneme v situácii, kedy si pomyslíme, že je to len sen. Niečo podobné zažila aj majiteľka psa z mesta Wawa v Kanade. Bola práve za volantom a jej štvornohý miláčik mal sedieť na zadnom sedadle. Keď ho však chcela skontrolovať cez spätné zrkadlo, myslela si, že blúzni.

Ellen Mackenzieová z malého mestečka Wawa na okraji kanadskej provincie Ontário, takmer zinfarktovala, keď zbadala, v akej polohe sedí jej pes na zadnom sedadle auta. Bolo to neuveriteľné, pretože z prvého pohľadu sa tu popierali všetky zákony fyziky.

Ako informuje Mirror, Ellen sa o tento moment podelila aj so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach. Jej pes totiž sedel v takej polohe, akoby bol rozdelený na dve časti. Nemecká doga Howard, ktorá mala len päť mesiacov, sedela vykrútená medzi sedadlami. Na pravej strane mu vyseli nohy a na ľavej mal zloženú hlavu a pozeral sa na svoju paničku. Ležanie v takejto polohe mu zrejme nerobilo žiadne problémy.

Po tom, ako Ellen zdieľala video na TikToku, napísala ešte popis, že Howard má všetky nohy funkčné, pokope a nič ho nebolí. "Ešte stále rozmýšľam nad tým, ako sa mohol ocitnúť v takej polohe," dodáva.

Miluje jazdu v aute

Keďže Howard nemá ešte ani rok, neustále ho zaujíma všetko, čo sa deje okolo neho. Okrem toho miluje jazdu v aute. "Pokiaľ stojím a má odopnutý bezpečnostný pás, veselo naskočí na predné sedadlo. Keď sa auto pomaly pohne, Howard sa postaví na všetky štyri a vystrčí hlavu z okna. Potom len vidím, ako sa mu vo vetre trepoce jazyk a uši," dodala Ellen.

Ako pokračovala, jej miláčik obzvlášť miluje, keď sú v kufri nakúpené potraviny. Vtedy sa nakloní cez zadné sedadlo, aby si pričuchol ku všetkému, čo je v kufri. "Keď mu niečo dobre vonia, prednými labami prepadne cez bariéru a zadné nechá visieť na zadnom sedadle. Kedykoľvek sa to stane, už viem, že mám len pár sekúnd, kým Howard zje môj nákup," vysvetlila s humorom.

Stále sa len zoznamujú

Jedného dňa uvidela na zadnom sedadle len jeho nohy a chvost. Začala ho volať po mene, no Howard sa venoval radšej obsahu kufra. Po chvíli otošil aspoň hlavu a položil si ju na zadné sedadlo presne tak, ako neskôr zachytila na zverejnenom videu. "Očividne mu takáto poloha vyhovuje, aj keď tomu stále nemôžem pochopiť," hovorí Ellen. Okrem toho spomína aj na situáciu, keď sa zoznamoval s vysávačom. "Akonáhle som ho zapla a začalo to hučať, Howard mu odpovedal štekaním. Stále sa len zoznamujú," hovorí s humorom.

Ľudia na sociálnych sieťach sa nad fotkou Howarda len pousmiali: "Ten pohľad do očí šteniatok, keď mu len tak visia nohy. Je to nádherné. Hneď mám krajší deň," rozplýval sa jeden z komentujúcich. Niekto ďalší dodal, že na fotku sa pozeral aj niekoľko sekúnd a stále sa pritom usmieval. "Psy sú úžasné stvorenia," vyhlásil. Ellen ešte na záver dodala, že od zverejnenia fotky Howard poriadne vyrástol a teraz si už nevie ľahnúť do takej polohy.