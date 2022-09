Expert varuje: Dve hodiny pred a po orálnom sexe by ste nemali robiť TOTO! Koledujete si o vážne problémy

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Orálny sex môže byť veľmi zábavný, no možno ho považovať za jednu z riskantnejších praktík. Expert na sexuálne zdravie vydal dôrazné varovanie, aby ste si nikdy neumývali zuby dve hodiny pred orálnym sexom ani po ňom. Toto je dôvod, kvôli ktorému by ste to nemali nikdy robiť.