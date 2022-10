Missy robí mužov šťastnými: Maznajúca sa terapeutka berie vyše 1000 eur za noc, sex je zakázaný

Galéria fotiek (1) Missy Robinson pracuje ako terapeutka maznania.

Za noc berie 2 000 austrálskych dolárov (v prepočte asi 1 350 eur) – no na sex s Missy Robinson (43) zabudnite! Austrálčanka je terapeutka maznania a dáva to jasne najavo: „Nie som sexuálna pracovníčka. A nikdy som nemala zákazníkov, ktorí by sa so mnou pokúšali mať sex." Aby sa to zabezpečilo od začiatku, existujú jasné pravidlá, ktoré sú dohodnuté pred poskytnutím pohladenia.