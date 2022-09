Matka poslala syna do školy vo vlastných svadobných šatách: Ostrá reakcia jej rodičov! TOTO jej odkázali

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Nemenovaná mama tvrdí, že nedávno nechala svojho dospievajúceho syna obliecť si jej svadobné šaty do školy. Stalo sa tak na protest proti suspendovaniu jeho priateľa. Podľa ženy bol synov kamarát suspendovaný za to, že do školy prišiel v crop tope. Ženino rozhodnutie ale nepodporujú jej rodičia, podľa ktorých by mal chlapec chodiť do kostola.