Čo Putin mobilizáciou sleduje a čo to znamená pre zvyšok sveta? Odpovedá analytik, v hre sú aj tresty v žalároch!

BRATISLAVA/MOSKVA - Svet sa dnes ráno opäť prebudil do šokujúceho dňa a ruský prezident Vladimir Putin zase vydesil globálne demokratické spoločenstvo. Špeciálna vojenská operácia, ako vojenský konflikt na Ukrajine Kremeľ nazýva, sa zjavne nevyvíja podľa predstáv Moskvy. Svedčí o tom Putinovo vyhlásenie o čiastočnej mobilizácii. Čo to pre demokratický svet znamená a aké budú tresty, ak sa Rusi budú narukovaniu vyhýbať? Na tieto otázky nám odpovedal analytik.

Ruský minister obrany Sergej Šojgu v stredu oznámil, že v Rusku bude mobilizovaných 300- tisíc záložníkov ruských ozbrojených síl. Šojgu to uviedol po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin v stredu v Rusku vyhlásil čiastočnú mobilizáciu pred tým, ako sa v štyroch ukrajinských regiónoch uskutočnia referendá o pripojení k Rusku.

Šéf ruského rezortu obrany tiež oznámil, že v bojoch na Ukrajine zahynulo od 24. februára 5937 ruských vojakov. Ide o veľmi zriedkavé priznanie vojenských strát zo strany Moskvy, píše AFP. Šojgu dodal, že Rusko na Ukrajine "nebojuje ani tak proti Ukrajine, ako proti kolektívnemu Západu".

Galéria fotiek (3) Ruský minister obrany Sergej Šojgu.

Zdroj: Twitter.com/State Duma

Referendá ako spôsob stratégie

Problémom sú tiež narýchlo avizované referendá o pričlenení sa k Rusku, v termíne od 23. do 27. septembra. Ohlásili ich v utorok predstavitelia proruských separatistických "republík" na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej –, ako aj Moskvou dosadení činitelia okupovaných častí Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Rusko zrejme toto považuje za strategický krok, aby neskôr, po prípadnom úspechu referénd, mohla toto uzemie považovať za svoje a príchod ukrajinských jednotiek kvalifikovať ako "vpád na ich územie".

Galéria fotiek (3) Ukrajinské mesto Izium.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Názor analytika na vyhlásenie čiastočnej mobilizácie

Čo všetko toto pre bežných Rusov znamená a čo to znamená pre zvyšný demokratický svet? To sme sa pýtali bezpečnostného analytika a politológa z brnianskej Masarykovej univerzity Josefa Krausa.

Čo vlastne znamená pojem "čiastočná mobilizácia" a čo to znamená pre zvyšok sveta?

Nejde o plnú mobilizáciu, ale akési povolanie rezerv - už skôr slúžiacich a vycvičených vojakov zo záloh, čím ruským ozbrojeným silám odpadá nutnosť ich vycvičiť. S nutnosťou ich vybaviť ale nič neurobia a vzhľadom na dlhodobé problémy s logistikou a nedostatkom zásob toto môže byť výrazná komplikácia. Reálne to bude znamenať, že za mesiac až dva (hrubým odhadom) budú môcť byť tieto sily nasadené na frontovej línii na východe Ukrajiny a vyrovnať početné stavy oboch krajín. To v prípade obrany teritória, pretože Rusko je v tejto chvíli v úlohe obrancu okupovaných území pred ukrajinskou protiofenzívou, môže hrať dôležitú úlohu a komplikovať ukrajinským silám ďalší postup na východ.

Ako čítate túto situáciu? Uvedomuje si Putin, že prichádza o jednotky, a preto sa uchýlil k tomuto kroku, alebo kde je dôvod?

Je to do značnej miery núdzový krok. Ruská armáda má veľký nedostatok živej sily a je silne prečíslená Ukrajincami. Za tejto situácie sú frontové línie a okupované územia zle udržateľné. Armáda je demoralizovaná, chýba jej ľudská sila a prehráva. Toto by tak mohol byť nový impulz, ktorý by zvýšil jej bojaschopnosť a výsledky.

Čo riskuje bežný muž, ktorý spadá do danej kategórie, ak sa bude vyhýbať narukovaniu?

Pomerne veľké tresty, ktoré boli teraz štátnou dumou a novelou zákona ešte sprísnené. Niekoľko rokov žalára je tou spodnou hranicou prípadného trestu.

Je toto reakcia na posledný pomerne úspešný postup ukrajinských​ jednotiek pri oslobodzovaní dedín a miest na východe Ukrajiny?

Áno. Dovtedy Rusi nemali príliš potrebu niečo také robiť a vystačili si s naratívom špeciálnej operácie a denacifikácie Ukrajiny. Teraz, keď hrozí zrútenie ruských ozbrojených síl a oslobodenie okupovaných území zo strany Ukrajiny, musí Kremeľ zmeniť rétoriku aj označovanie konfliktu. Teraz vyhlásením prezidenta bojuje proti útočiacemu západu a NATO a bráni teritórium samotnej ruskej federácie. A na to potrebuje onú mobilizáciu.