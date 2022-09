Jeden z najväčších ľadovcov sveta sa roztápa: Ľadovec „súdneho dňa“ môže spôsobiť katastrofu!

Jeho základňa sa odlepila z morského dna a ustupuje väčšou rýchlosťou, ako sa spočiatku predpokladalo, informuje CNN. Teplé oceánske prúdy môžu roztopiť ľadovec zdola, čo spôsobí jeho destabilizáciu. Vedci začali nazývať oblasť okolo ľadovca Thwaites „slabým spodkom západoantarktického ľadovca“. Ešte pred 20 rokmi ustupoval ľadovec rýchlosťou jeden kilometer za rok, teraz je to už dvakrát toľko. K tomuto rýchlemu rozpadu pravdepodobne došlo „až v polovici 20. storočia,“ uviedol v tlačovej správe Alastair Graham, hlavný autor štúdie a morský geofyzik z univerzity v Južnej Floride.

Misia sa konala v extrémnych podmienkach, trvala 20 hodín a vedci pritom mapovali podmorskú oblasť veľkú približne 1600 m2.

Jeden zo spoluautorov štúdie, geofyzik Robert Larter, povedal, že sa ľadovec drží iba „zubami, nechtami“ a v budúcnosti môžeme očakávať veľké zmeny za extrémne krátky čas.

„Ľadovec súdneho dňa“ predstavuje len časť ľadovcov západnej Antarktídy. Ak by sa rozpustili všetky ľadovce, hladina svetových morí by sa zdvihla o 5 metrov. Ak by sa však naplnila predpoveď vedcov a išlo by „len“ o roztopenie spomínaného ľadovca, hovoríme o výške približne 0,5 metra.

Na satelitných snímkoch je podľa vedcov dokonca viditeľné ako sa prasklina šíri a oslabuje štruktúru ľadovca. Pre nás laikov to vysvetlili ako prasklinu čelného skla, ktorá môže ovplyvniť celý ľadovec, poznamenal oceánograf Peter Davis.