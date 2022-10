VIDEO Hotová APOKALYPSA: Ak by sa roztopil ľad na celom svete, zmizli by svetové metropoly!

WASHINGTON - Ako sme sa už viackrát mohli presvedčiť, účinky klimatickej zmeny sú alarmujúce. Hladiny morí stúpajú a vedci predpokladajú, že ak by sa roztopili všetky ľadovce hladina by sa mohla zvýšiť o neuveriteľných 5 metrov.

Ak by sa všetok ľad na svete roztopil, predpokladá sa, že veľa svetových metropol by sme na mape hľadali už márne. Mestá ako Brusel, Londýn, New York, Sydney, Tokio by sa mohli stratiť pod morskou hladinou.

Na videu, ktoré zverejnil Science Insider a upozornil naň imeteo môžeme vidieť animáciu ako by voda pohltila mestá nachádzajúce sa pri pobreží morí a oceánov. Pod vodou by skončila polovica Ameriky, ale aj mnohé európske mestá ako Benátky, Londýn, ale aj New York.

Len nedávno bola zverejnená štúdia, ktorá potrvrdila, že jeden z najväčších ľadovcov na svete sa topí neobvykle rýchlo. Ešte pred 20 rokmi ustupoval ľadovec rýchlosťou jeden kilometer za rok, teraz je to už dvakrát toľko. K tomuto rýchlemu rozpadu pravdepodobne došlo „až v polovici 20. storočia,“ uviedol v tlačovej správe Alastair Graham, hlavný autor štúdie a morský geofyzik z univerzity v Južnej Floride.

„Ľadovec súdneho dňa“ predstavuje len časť ľadovcov západnej Antarktídy. Ak by sa rozpustili všetky ľadovce, hladina svetových morí by sa zdvihla o 5 metrov. Ak by sa však naplnila predpoveď vedcov a išlo by „len“ o roztopenie spomínaného ľadovca, hovoríme o výške približne 0,5 metra.

Toto šokujúce video by malo upozorniť na riziká klimatickej zmeny, na nezvrátiteľné a ničivé dôsledky ľudskej činnosti a potrebu konať.