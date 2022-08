Dve ženy prezradili, čo sa s nimi stalo, keď umreli: Priznanie jednej z nich by ste nečakali

Jessie Sawyerová a 80-ročná Betty J. Eadieová z Nebrasky prezradili, čo zažívali po svojej smrti. U Eadieovej sa tak stalo po hysterektómii, keď pocítila, ako jej duša vychádza z tela obrovskou rýchlosťou a keď sa pozrela dole, videla svoje telo ležať na posteli. Videla tiež trojicu "naozaj starých mužov", ktorí jej povedali, že zomrela. Potom jej duch vyletel z okna a smeroval do jej domu, kde videla svoju rodinu a životy, ktoré viedli.

Neskôr sa vrátila späť na nemocničné lôžko a údajne vošla do tunela, kde stretla Ježiša Krista. Ten ju objal a povedal jej, že ešte nenastal jej čas. Potom sa vraj objavili traja anjeli a vzali Betty do nádhernej záhrady predtým, ako stretla Boha v podobe najkrajšieho muža, akého kedy videla. Odkázal jej, že sa musí vrátiť späť do svojho tela. Päť rokov po incidente o tom všetkom povedala svojmu lekárovi, ktorý potvrdil, že skutočne bola nejaký čas mŕtva. O svojom zážitku dokonca napísala knihu s názvom Objatá svetlom.

Sawyerová zase prezradila, že "zomrela", keď mala 31 rokov a vďaka tejto skúsenosti sa už viac nebojí smrti. Pre Inside Edition opísala, že videla postavu jednej zo svojich najlepších kamarátok, ktorá zomrela pred dvoma rokmi, spolu s jasným svetlom. Následne "spadla" späť do vlastného tela, ktoré bolelo. Lekári si mysleli, že nakrátko zomrela a povedali jej, že "chvíľu kráčala na hranici medzi životom a smrťou".

Tieto príbehy sa zhodujú s mnohými ďalšími rozpovedanými tými, ktorí takmer zomreli, no vrátili sa späť medzi živých. Je zrejmé, že zážitky na prahu smrti sú niečo, čo je takmer nemožné otestovať, pretože dotyčná osoba by musela byť v život ohrozujúcom stave.