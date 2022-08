Desivé VIDEO z pláže v obľúbenej dovolenkovej destinácii: Sem by niektorí nešli, ani keby im zaplatili

Galéria fotiek (1) Preplnená čiernohorská pláž

Zdroj: Twitter/Dvogled Live

SUTOMORE - Tí, ktorí žijú a dovolenkujú na Jadrane, najmä v Splite, môžu vidieť na vlastné oči, ako vyzerá preplnená pláž. Keby nebolo ležadiel, bola by tam doslova hlava na hlave. Niektorí kvôli tomu radšej trávia leto niekde za vyššiu sumu, no aspoň sa menej tlačia. Veď uznajte, komu by bolo príjemné ležať len pár centimetrov od nôh iného človeka.