VIDEO Rakúšanov vytočil pohľad na čerpaciu stanicu v Chorvátsku: Jej šéf sa bráni, toto sa nám ešte nikdy nestalo

OTOČAC - Rakúšania obviňujú Chorvátsko z toho, že na celom území krajiny majú len osem nabíjacích staníc pre elektromobily. Za iných okolností by to možno nebol problém, ale zverejnené video ukazuje presný opak. Je pobúrenie rakúskych dovolenkárov oprávnené?

Video zverejnené na TikToku zachytáva situáciu v Chorvátsku, ktorá nie je príliš lichotivá. Na jednej elektrostanici totiž stojí v zástupe až 19 vozidiel Tesla a všetky čakajú na nabitie. "V Chorvátsku je len osem nabíjacích staníc Tesla. Preto môže byť čakanie doslova nekonečné. Títo šoféri potrebujú poriadnu dávku trpezlivosti," uviedol Voralberg Online.

Video bolo nakrútené z auta Tesla, za ktorého volantom sedela žena. Odohralo sa to na čerpacej stanici v Otočaci. Chorvátsky portál RTL.hr uviedol, že video môže byť zavádzajúce. Šéf čerpacej stanice vraj o videu už vie, no taká situácia sa im stala po prvý raz. "Teraz stojím presne na tom istom mieste. Nie je tu ani jedno auto. Ešte nikdy sa nestalo, že v jednej chvíli prišlo na nabitie toľko vozidiel Tesla," povedal s tým, že na "čerpačke" je umiestnených šesť nabíjacích kompresorov. Podľa neho sa stalo akurát to, že v jednej chvíli prišlo na stanicu priveľa zahraničných turistov.

Skutočným problémom by však nemusela byť táto konkrétna čerpacia stanica. Ako poukázali rakúske médiá, Chorvátsko je turistická krajina a takýchto miest na nabíjanie elektromobilov je na jej celom území len osem. Na Google Maps môžete vidieť v Chorvátsku ich presné lokality. My sme ich napočítali deväť.