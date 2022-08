Bombastické odhalenie vedcov: V krvi medveďov sa ukrýva tajná superzbraň, mohla by pomôcť aj ľudstvu

V krvi čiernych medveďov sa deje niečo zvláštne, a práve to im umožňuje zimovať sedem mesiacov v roku a zostať pritom zdraví a vo forme. Zdá sa, že nová štúdia pomohla túto záhadu konečne uzavrieť. Vďaka novým zisteniam by mohlo prosperovať aj ľudstvo.

Ak by sme sa my ľudia pokúšali spať tak dlho ako čierne medvede, naše svaly by začali chradnúť v dôsledku nedostatku fyzickej aktivity. Keď však medveď na začiatku jari vylezie zo svojho brlohu, bez problémov si ponaťahuje svoje telo. Experti dlho skúmali, ako je možné, že medvede dokážu zimovať tak dlhý čas bez toho, aby to ovplyvnilo ich svalstvo. Nová štúdia zverejnená v časopise PLOS One naznačuje, že kľúčové sú rozpustené látky v medvedej krvi. Tie by dokonca mohli pomôcť zabrániť atrofii ľudských svalov

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Na prvý pohľad to môže znieť šialene, ale keď vedci v Japonsku odobrali sérum krvi siedmim medveďom počas obdobia hibernácie a pridali ho priamo do tkanivových kultúr vytvorených z buniek ľudského kostrového svalstva, v priebehu 24 hodín zaznamenali zvýšenie obsahu bielkovín v bunkách. Súčasne došlo k poklesu produkcie regulačného proteínu, ktorý hrá rozhodujúcu úlohu pri rozpadávaní nevyužitých svalov.

Tieto bunkové zmeny ale boli pozorované len vtedy, keď bola pridaná krv hibernujúcich medveďov. Keď výskumníci odobrali krvné vzorky v lete, čiže mimo obdobia hibernácie, sérum nezastavilo prirodzený proces degradácie bielkovín v bunkách ľudského kostrového svalstva. "Naznačili sme, že nejaký faktor prítomný v sére hibernujúcich medveďov môže regulovať metabolizmus proteínov v kultivovaných ľudských bunkách kostrového svalstva a prispievať k udržiavaniu svalovej hmoty. Identifikácia tohto ‚faktora‘ sa nám však doposiaľ nepodarila," povedal fyziológ Mitsunori Miyazaki z Hirošimskej univerzity.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Vedci už v minulosti vykonali podobné štúdie so sérom čierneho medveďa, ale v žiadnej z nich sa im nepodarilo presne určiť faktor, ktorý je zodpovedný za túto superschopnosť. Výskum z roku 2018 napríklad ukázal, že sérum z hibernujúcich medveďov spôsobilo zníženie obratu bielkovín v ľudskom kostrovom svalovom tkanive. Podobný účinok bol preukázaný aj v tkanive kostrového svalstva potkanov. Odborníci zatiaľ nevedia nič viac, no Miyazaki je odhodlaný pokračovať v hľadaní odpovedí. "Identifikáciou tohto faktora v sére hibernujúcich medveďov a objasnením neprebádaného mechanizmu svalov, ktoré neochabujú ani bez použitia, je možné vyvinúť účinné rehabilitačné stratégie u ľudí a zabrániť tomu, aby boli v budúcnosti pripútaní na lôžko," doda.