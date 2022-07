Rybári boli v noci na love, keď ich vyrušil zvláštny zvuk: Krvavý pohľad, medveď práve zabíjal...!

Dustin Tolley sa vybral s kamarátom Adamom Bucklesom na nočný lov rýb pri jazere Watauga v americkom štáte Tennessee. Vyzeralo to ako bežný nočný lov, až kým nepočuli z brehu zvláštne zvuky. Otočili tam teda svetlá, ktoré si zobrali k sebe do člna a naskytol sa im strašný pohľad, informuje The Charlotte Observer.

Na vlastné oči videli, ako sa medveď grizly pokúša zabiť srnca. Dustin vytiahol mobil a snažil sa to celé zachytiť na videu. Medveď držal srnu v zuboch v oblasti krku a labami sa ju snažil lepšie ulapiť. Dokonca ju chvíľu ťahal okolo stromu. Mladý jeleň len márne kope nohami a snaží sa oslobodiť.

Podľa agentúry Tennessee Wildlife Resources Agency je takýto jav veľmi zriedkavý. Dokazuje to ale, aké nepredvídateľné môžu byť medvede grizly. "Osemdesiatpäť percent potravy medveďa čierneho tvoria rastliny a plody, no po zhliadnutí tohto videa sa dá tomu len ťažko uveriť!. Vyzerajú síce rozkošne a prítulne a možno sa s nimi budete chcieť aj odfotiť, ale nezabúdajte, že sú to predátory a môžu kedykoľvek zaútočiť," uvádza agentúra na Facebooku.

Jazero Watauga je horská priehrada neďaleko hranice so Severnou Karolínou. V tejto oblasti sa početne vyskytujú medvede grizly, ktoré môžu vážiť až 230 kilogramov. K útoku došlo v nedeľu 17. júla okolo 23:00 miestneho času. Tolley hovorí, že ich na to upozornil ten najstrašnejší zvuk, ktorý sa akoby približoval k ich lodi z brehu. Video má len asi 30 sekúnd, pretože dvojica sa neodhodlala vydržať a počkať, ako sa to celé skončí.