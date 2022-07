Brit opustil svoju rodinu pre utečenku (22) z Ukrajiny: Teraz si do domu nasťahoval ďalšiu!

BRADFORD - Otec dvoch detí, ktorý opustil svoju partnerku pre ukrajinskú utečenkyňu Sofiiu Karkadymovú, si stihol do domu nasťahovať ďalšiu ženu z krajiny zničenej vojnou. Nezamestnaný mladík porozprával aj o tom, že to bola s 22-ročnou ženou láska na prvý pohľad. Dokonca jej sľúbil, že si ju vezme.

Tony Garnett je očividne veľký filantrop, pretože svoj dom, ktorý si prenajíma, najnovšie ponúkol ďalšej utečenke z Ukrajiny, Sofii Rastorhuievovej (19) a jej priateľovi Illiovi Tronevychovi (18). Brit sa ujal dvojice po tom, čo na Facebooku narazil na výzvu, v ktorej sa uvádzalo, ako ich vyhodili z domu ich hostiteľskej rodiny v tom istom meste, informoval Daily Mail. "Viem, že ma ľudia vidia ako takého drzého chlapíka, ktorý poskakuje z postele do postele, pretože som opustil svoju partnerku Lornu a dve dcéry. Nič nemôže byť ďalej od pravdy," hovorí Tony.

Nová spolubývajúca Sofia sa posťažovala, že bývalí hostitelia ich nechali spať na malej rozkladacej pohovke a nútili ich prať a upratovať. "Som rada, že nám Tony a Sofia prišli pomôcť. Boli sme na tom mieste veľmi nešťastní, nemali sme kam ísť." Dvojnásobný otec trvá na tom, že jeho vzťah s bývalou partnerkou Lornou (28) sa rozpadol predtým, ako utiekol s mladou Ukrajinkou. Tiež prezradil, že ho toto rozhodnutie stálo prácu a živobytie.

"Plánujeme prežiť spolu zvyšok života. Ospravedlňujeme sa za bolesť, ktorú sme spôsobili, ale objavil som spojenie so Sofiou, aké som nikdy predtým nezažil." Sofia, ktorá utiekla z mesta Ľvov na začiatku vojny, priznala: "Hneď, ako som ho uvidela, zapáčil sa mi. Ubehlo to veľmi rýchlo a toto je náš milostný príbeh. Viem, že ľudia si o mne budú myslieť zlé veci, ale stáva sa to. Videla som, aký bol Tony nešťastný."

Garnettova expartnerka pre The Sun povedala: "Od začiatku sa zamerala na Anthonyho, rozhodla sa, že ho chce a vzala si ho. Nechápem, ako to mohol zahodiť všetko kvôli žene, ktorú pozná len štrnásť dní. Život, ktorý som poznala, je zničený."

Karkadymová utrpela infekciu oka v Nemecku, keď cestovala do Spojeného kráľovstva. Teraz je čiastočne slepá a po operácii na obnovenie zraku ju čaká dlhé zotavovanie, Tony je momentálne jej opatrovateľom. Medzičasom dostal súdny zákaz, aby sa držal ďalej od Lorny. Tá ho totiž udala kvôli tomu, že jej posielal urážlivé správy. Garnett teraz nesmie bývalej partnerke telefonovať, posielať sms ani e-maily a tiež má zakázané kontaktovať ju prostredníctvom sociálnych sietí.