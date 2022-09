Muž pre krásnu Ukrajinku opustil manželku! Prerátal sa, teraz plače: Je agresívna a má problém s alkoholom

BRADFORT – Mladá Ukrajinka, blonďavá IT manažérka Sofia Karkadym sa stala známou potom, ako Brit Tony Garnett, ktorý hovorí aj po slovensky, pre ňu opustil svoju manželku a dve deti. Potom, čo sa po štyroch mesiacoch rozišli, sa pokúšala vykopnúť mu dvere a kričala, že ho miluje.

Mladá Ukrajinka prišla do Británie v máji, keď utekala pred vojnou. Potom, čo ju po výzve na internete prichýlil mladý pár Garnettovcov, po 10 dňoch Tony Garnett opustil svoju ženu a začal žiť s mladou Ukrajinkou. Muža vraj zvádzala priamo v ich dome, chodili spolu cvičiť a večer pozerali telku. Mladý pár sa vraj chystal aj vziať a dokonca chceli mať deti, aj keď už muž podstúpil vazektómiu. Vraj kvôli svojej novej priateľke z Ukrajiny sa chystal vazektómiu zvrátiť, informuje DailyMail.

Teraz sa pre násilné chovanie dostala do väzenia. Podľa svedkov sa snažila vykopnúť dvere a kričala pritom "Milujem ťa, Tony"! Povedala, že má zlomené srdce a stále k nemu niečo cíti. Muž sa s ňou rozišiel cez sms a už sa s ňou nechcel ani rozprávať. Len nedávno sa totižto priznal, že už mal z nej strach, lebo nedokázala prestať piť alkohol a v slabej chvíli zabodla viackrát nôž do steny. Išlo vraj o hnev pre jeho predchádzajúcu manželku a deti, ktorým dával prednosť pred ňou.

Jej vízum, ktoré jej šesť mesiacov zabezpečovalo štatút utečenca, by jej malo o pár týždnov skončiť. Po rozchode sa plánuje vrátiť do rodnej krajiny. Z Ukrajiny vraj utiekla nielen pred vojnou ale aj pred násilníckym priateľom, ktorý jej po rozchode zlomil čeľusť.

Tonyho bývalá manželka medztým povedala, že sa k nemu nevráti „ani za milión rokov“. Denník The Sun informoval, že pred kamarátmi sa mala vyjadriť nasledovne: „Vedela som, že to pre nich skončí katastrofou – len som si nemyslela, že to príde už po štyroch mesiacoch.“ Dodala: „Toľko stratil. Pre súdny zákaz neuvidí mňa ani svoje deti.“