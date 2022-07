FOTO Zvrat vo vzťahu Brita (29), ktorý pre utečenku (22) z Ukrajiny opustil svoju rodinu: Oslepla!

Dvadsaťdeväťročný Tony Garnett opustil matku svojich detí Lornu len niekoľko dní po tom, čo sa 22-ročná Sofiia Karkadymová presťahovala do ich domu v Bradforde v západnom Yorkshire. Sofiia, ktorá utiekla z ukrajinského Ľvova v dôsledku vojny, utrpela infekciu oka v Nemecku, keď cestovala do Spojeného kráľovstva. Teraz je čiastočne slepá a čaká ju dlhé zotavenie po operácii.

"Vzdal som sa práce, aby som sa stal jej opatrovateľom na plný úväzok. Keďže ešte nedostala číslo národného poistenia a nemôže pracovať, musel som si všetko hradiť sám. Nedostávam nič za to, že sa o ňu starám, pretože si nenárokuje dávky. Je to správna vec, nemôžem byť mužom bez toho, aby som sa dokázal postarať o svoju ženu staral," povedal Tony pre Metro.

Karkadymová sa presťahovala k mladej rodine s dvomi malými dcérami po tom, čo jej ponúkla náhradné bývanie vo Veľkej Británii. O desať dní neskôr ale Lorna obvinila blondínku z Ukrajiny, že sa snaží zviesť jej manžela. Sofiia si preto zbalila kufre, no na Lornino prekvapenie ju nasledoval aj Tony. Nový pár čelí množstvu kritiky, pričom niektorí ľudia chcú dokonca podávať petície za deportáciu Karkadymovej. Garnett však svoju novú partnerku bráni. "Ľudia ju vykresľujú ako zloducha, ktorý prišiel do Spojeného kráľovstva a ukradol si Brita. Nič nemôže byť ďalej od pravdy. Bolo to vzájomné rozhodnutie," uviedol. Mladík ďalej vysvetlil, že mal plné zuby Lorny, ktorá sa od prvej chvíle stavala proti Sofii. Jediné, čo chcel urobiť, bolo vziať ju preč a starať sa o ňu. "Odišiel som, aby som jej pomohol a stalo sa to, čo sa stalo."

Karkadymovej sa vraj zriekli jej vlastní rodičia, pretože sa im nepáčilo, že rozbila cudziu rodinu. "Povedali mi, že sa hanbia a nemôžu kvôli mne ani vyjsť von. Píšu mi ľudia, že som hrozný človek, že som urobila zlú vec pre svoju krajinu. Každý tu v Británii si myslí to isté, pretože som rodine ukradla muža. Ale toto všetko sú lži," prezradila. Lorna však tvrdí, že Sofiia bola do Tonyho zahľadená od chvíle, čo prišla. Akonáhle prišiel z práce domov, obliekla si top s hlbokým výstrihom a nalíčila sa.