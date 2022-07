Putin nervózny ako nikdy predtým: VIDEO obrovského poníženia počas schôdzky s tureckým prezidentom

O Vladimirovi Putinovi je už dlho známe, že rád necháva štátne návštevy na seba čakať. Teraz ale on sám dopadol ako tí, na ktorých chcel zapôsobiť. Na utorkovom stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v Teheráne to bol Putin, kto musel na svojho partnera dlho čakať, píše ntv.de.

Na zverejnenom videozázname je vidieť, ako Putin sám vchádza do konferenčnej miestnosti plnej novinárov. Erdogan ho ale nenasleduje. Šéf Kremľa stojí pred dvoma rezervovanými stoličkami, prekríži si ruky a pozrie sa smerom ku vchodu. Keď sa však Erdogan stále neobjavuje, ruský prezident pôsobí čoraz netrpezlivejšie. Trhá kútikmi úst, presúva váhu tela z jednej nohy na druhú a sklopí oči.

Po asi 50 sekundách, ktoré sa zdali byť ako večnosť, Erdogan konečne vstúpi do miestnosti. Okamžite je vidieť, že Putinovo napätie klesá. Obe hlavy štátov sa pozdravia podaním ruky. Video vyvolalo na Twitteri veľa škodoradosti. "Putin okúsil svoju vlastnú medicínu," píše jeden užívateľ.

It’s also a sweet payback for Erdogan who in 2020 was humiliated by Putin as he made him wait 2 minutes in a power game play in Russia.



2022 in Iran, many tables have turned