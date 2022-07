Čo dostalo Putina na vrchol? Kompromitujúce video prokurátora, v posteli s dvomi prostitútkami!

Toto nie sú charakteristické znaky globálnej superveľmoci. Sú to znaky úpadku a nekontrolovateľnej korupcie, ktorá charakterizuje Rusko pod vládou paranoidného muža. Putin vyhodil miliardy rubľov na vojnu na Ukrajine, zatiaľ čo jeho ľudia hladujú. Očividne sa už nezastaví pred ničím, len aby dosiahol svoj cieľ.

Putinova kariéra

V roku 1975 vstúpil do KGB. Bola to cesta z chudoby mnohých mladých Rusov. Tréning bol intenzívny, nakoniec vraj dostali jeho účastníci za úlohu uškrtiť šteniatko vlastnými rukami. Putinovou prvou prácou bolo monitorovanie cudzincov a konzulárnych pracovníkov v Leningrade. Tu sa zoznámil so svojou budúcou manželkou Ľudmilou Škrebnevovou, hosteskou Aeroflotu. Potom sa presunul do Drážďan, kde bol zodpovedný za vyzbrojovanie krajne ľavicovej teroristickej skupiny Frakcia Červenej armády so sídlom v západnom Nemecku.

Po páde Berlínskeho múru sa Putin snažil spáliť dokumenty v kotli, ktorý sa nakoniec prehrial a praskol. Tragédiou bolo, že sa z prvej ruky nedozvedel o zlyhaní Sovietskeho zväzu. Namiesto toho uveril nezmyslu, že kolaps sovietskeho impéria bol výsledkom západného podvodu a domácej zrady. Výsledkom je, že Putin trpí tunelovým videním, keď raz vyhlásil, že pád Sovietskeho zväzu bol "najväčšou geopolitickou katastrofou 20. storočia".

Na mape Bratislavy pribudla Ulica Borisa Nemcova, opozičného kritika Vladimira Putina (archívne video)

Neskôr sa stal zástupcom starostu postsovietskeho Petrohradu. Vymenoval ho bývalý profesor Anatolij Sobčak. Vďaka spolupráci s mafiou si prišli obaja k slušným majetkom. Keď bol Sobchak v roku 1996 odvolaný z úradu, odporučil Putina vtedajšiemu prezidentovi Borisovi Jeľcinovi, ktorý ho zamestnal na oddelení majetku Kremľa. Práve vtedy nastúpila nová trieda oligarchov, ktorá kradla miliardy nešťastnej ruskej verejnosti.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/AP Photo/Misha Japaridze

Kompromitujúce video na prokurátora

Keď Jeľcinove čísla v prieskumoch klesli, oligarchovia začali hľadať jeho náhradu. Berezovskij navrhol Putina. V roku 1998 sa stal šéfom FSB, strážcom kremeľských tajomstiev a kráľom kompromatu - kompromitujúcich materiálov. Nasledujúci rok bol v hlavnom vysielacom čase odvysielané zrnité čiernobiele video, ktoré zachytáva obézneho muža v strednom veku v posteli s dvoma mladými prostitútkami. Podľa vtedajších tvrdení išlo o hlavného ruského prokurátora Jurija Skuratova, ktorý to ale poprel, píše britský Daily Mail. Pre jeho kariéru to ale bez ohľadu na to znamenalo koniec.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Youtube/RVISION: Общественно-политический канал

Jeľcin následne spravil z Putina úradujúceho premiéra a Kompromat mu dal kľúče od Kremľa. Jeho kandidatúra na prezidenta v roku 2000 prebehla bezchybne. Popri ruských voličoch si ho obľúbili aj západní lídri, pretože pôsobil rozvážne a súdržne. Krátko nato sa však začal Putin vyfarbovať. V septembri 1999 zabila séria bômb v robotníckych bytových domoch v Moskve a na juhu krajiny stovky Rusov. Putin obvinil z bombových útokov čečenských teroristov, ale dôkazy jasne naznačovali, že bomby boli čiernou operáciou KGB-FSB.

Opozičný poslanec, ktorý v tom čase kládol oprávnené otázky, bol kvôli tomu otrávený. Vypadli mu vlasy a odlupovala sa mu koža, čo mnohí porovnávajú s vraždou Alexandra Litvinenka polóniom-210 v Londýne. Putinov kritik pred smrťou v skratke opísal prezidentovo Rusko: "Mafia si obliekla uniformu. Gangstri sú v porovnaní s našimi bezpečnostnými službami skauti. Teraz sú to práve ľudia, ktorí majú bojovať proti zločinu, ktorí sú skorumpovaní." Putin využil bombové útoky na bytovky na rozpútanie vojny v Čečensku, ktorú viedol nemilosrdne. A popri tom všetkom neskutočne bohatol.

Nikto nevie s istotou, koľko má Putin detí. S bývalou manželkou má dve dcéry, ďalšie má s milenkou a bývalou gymnastkou Alinou. lebo sedem. Otvorene kritizovať Putina môže človeka vyjsť veľmi draho. Rok po tom, čo opozičný politik Boris Nemcov kritizoval anexiu Krymu, bol zastrelený sto metrov od Kremľa. Zoznam ľudí, ktorí boli otrávení v Rusku, Británii a inde, je dlhý. Taký je aj zoznam kritikov, ktorí boli zastrelení, zahynuli pri leteckých haváriách alebo vypadli z okien.