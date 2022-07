Máte radi údeniny? Pozor, tieto látky v nich môžu zvýšiť riziko rakoviny

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

PARÍŽ - Dusičnany a dusitany používané najmä na konzerváciu údenín môžu byť spojené so vznikom niektorých druhov rakoviny. Upozornila na to francúzska Národná agentúra pre bezpečnosť potravín (Anses) v dlho očakávanej správe. Mäsiari používajú tieto zložky na to, aby predĺžili trvanlivosť produktov a zabránili rozvoju patogénnych baktérií.