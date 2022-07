Žena (45) pociťovala bolesť pri sexe: Lekár ju odbil, je to kvôli vášmu veku? Oveľa strašnejší dôvod

Pre 45-ročnú Maru z Hudson Valley v štáte New York bolo šokujúce, keď jej lekár oznámil, že má rakovinu vaječníkov. "Mala by som podozrenie na rakovinu prsníka, pretože ju mala moja babička, takže toto mi pripadalo veľmi nepravdepodobné. Ženy treba v tomto smere viac školiť. Vieme o rakovine prsníka, ale takmer nikto nedokáže opísať príznaky rakoviny vaječníkov. Je medzi nimi mnoho maličkostí a je veľmi ťažké dať to všetko dokopy. Ani doktor ich takto nespájal," hovorí.

Spomína si na to, ako v roku 2017 začala pociťovať miernu bolesť pri sexe. Ďalším príznakom bol čudný pocit v okolí močovej trubice. Neboli to bežné problémy pri močení, ale pociťovaal akýsi tlak vyvíjaný na močový mechúr. "Zmenilo sa aj moje močenie. V noci som vstávala, aby som išla cikať, čo bolo pre mňa nové a iné. Aj cez deň som častejšie pociťovala nutkanie na moč." Kofeodová sa vraj celkovo cítila unavená a často trpela zápchou. V máji 2021 si všimla, že pribrala v páse. "Normálne som veľmi štíhla, takže keď sa mi zväčšilo brucho, začala som sa obávať. V iných partiách som chudla, takže to vyzeralo, že som trochu pribrala, ale len pod rebrami. Počula som, že nadúvanie je príznakom rakoviny vaječníkov, ale je to iba vágny príznak."

Američanka ale vôbec nemyslela na rakovinu. Teraz vie, že k nadúvaniu dochádza aj vtedy, keď nádory rastú a obklopuje ich tekutina. Tento stav sa nazýva ascites. Ľudia si plynatosť a nadúvanie spájajú najmä s nevhodnou kombináciou jedla, ale nikdy so ženskými orgánmi. Časom začala Mara pociťovať pálivú bolesť v oblasti vaječníkov a manželovi opakovala, že niečo nie je v poriadku. K prvému gynekológovi sa dostala až 30. novembra 2021. Povedala mu o všetkých príznakoch a chcela podstúpiť dôkladné vyšetrenie, ale lekár ignoroval všetky symptómy a povedal, že ženy v jej mojom veku prestávajú mať chuť na sex a vyschnú. Zameral sa teda iba na jej sťažnosti ohľadom bolesti pri milovaní.

"Nezdalo sa, že by ho znepokojovala veľkosť môjho brucha. Chcela som ísť na sken, ale povedal, že ho nepotrebujem. Odišla som z toho stretnutia úplne traumatizovaná z toho, čo mi povedal, ako ma ignoroval a ako odmietal, čo som hovorila. Jeho kancelária mi poslala e-mailom dokument, v ktorom sa uvádzalo, že Pap test je v poriadku a mám prísť o rok," uviedla Kofoedová.

Týždeň a pol po tomto stretnutí vyhľadala miestnu pohotovosť. Bol piatok 10. decembra a ona cítila, že cez víkend nevydrží. "Nafúknuté brucho bolo tak extrémne veľké, že som nemohla chodiť, dýchať, jesť, piť, spať, sedieť a presunúť sa do kúpeľne. Tlačilo mi na každý orgán. Bolo to také intenzívne, že som si myslela, že zomriem. Bola to jedna z najbolestivejších a najstrašidelnejších vecí, aké som kedy zažila." V nemocnici opísala sestričke všetky príznaky. Pozrela sa na pacientkino brucho a okamžite pochopila, že to nie je normálne a povedala, že ešte v ten večer je potrebné urobiť CT vyšetrenie.

Lekári neskôr objavili nádor a Maru poslali k onkológovi. Ukázalo sa, že ide o rakovinu vaječníkov v štádiu 3C. Každý z týchto orgánov mal nádor veľký 12 centimetrov na jednej strane a 6,5 centimetra na druhej. Na konečníku a močovom mechúre sa nachádzali ešte dva menšie nálezy, ktoré mali asi dva centimetre. "Len pred týždňom a pol ma lekár vyšetril a nič si nevšimol. 28. decembra 2021 som podstúpila operáciu debulkingu. Vybrali mi vaječníky, vajcovody, maternicu, krčok maternice a omentum, čiže výstelku, ktorá drží všetko pohromade," uviedla žena. Následne podstúpila chemoterapiu a, našťastie, sa jej dnes darí veľmi dobre. Pripisuje to aj tomu, že sa počas liečby o seba veľmi dobre starala. Ak by na ďalšie vyšetrenie čakala rok, ako jej odporučila ordinácia, znamenalo by to pre ňu smrť.