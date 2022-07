V domácnostiach číha na ľudí jedna neviditeľná hrozba: Pozor na ňu, môže spôsobiť rakovinu

NEW YORK - Dom môže byť vo väčšine ohľadov bezpečným miestom, podľa odborníkov ale existuje jedna vec, ktorá toto miesto môže ohroziť. Táto hrozba môže byť prítomná najmä vo vašej kuchyni a ak ju budete ignorovať, hrozí zvýšené riziko rakoviny. Jedna vec vás ale dokáže ochrániť.

Zatiaľ čo znečistenie vonkajšieho ovzdušia mnohým prekáža, iba málo ľudí sa obáva o kvalitu vzduchu vo svojich domovoch. Ten vás ale môže ohroziť škodlivými látkami, najmä ak trávite veľkú väčšinu svojho času v uzavretých priestoroch. Americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) varuje, že v takýchto priestoroch si vysoké koncentrácie znečisťujúcich látok môžu vybrať veľkú daň. "Štúdie vystavenia ľudí látkam znečisťujúcim ovzdušie naznačujú, že úrovne znečisťujúcich látok v interiéri môžu byť dva až päťkrát a niekedy aj viac ako stokrát vyššie ako úrovne vonku," uviedli experti z EPA.

Riziko predstavujú najmä plynové sporáky

Správa z roku 2020, ktorú zverejnila spoločná koalícia štyroch organizácií (Rocky Mountain Institute, Physicians for Social Responsibility, Mothers Out Front a Sierra Club), varuje, že sporáky na zemný plyn môžu byť hlavným zdravotným rizikom v domácnostiach. "V celých Spojených štátoch sa milióny domácností spoliehajú na plynové spotrebiče na vykurovanie a varenie. Spaľovanie plynu v budovách nie je len hrozbou pre životné prostredie, ale aj pre ľudské zdravie, pretože tieto spotrebiče sú zdrojom znečistenia vnútorného ovzdušia," doplnili odborníci.

Plynové kachle, najmä ak nie sú odvetrávané, môžu byť primárnym zdrojom znečistenia ovzdušia v interiéri. Rozsiahly vedecký výskum dokonca odhalil, že znečisťujúce látky uvoľňované plynovými sporákmi môžu mať negatívne účinky na zdravie. Často napríklad zhoršujú dýchacie ťažkosti, ako je astma. Nová štúdia zverejnená v časopise Environmental Science & Technology koncom júna analyzovala vzorky zemného plynu zo 69 sporákov v americkom Bostone. Výskumníci zistili, že tieto vzorky obsahovali najmenej 21 rôznych nebezpečných látok znečisťujúcich ovzdušie ako benzén, toluén, etylbenzén, xylén a hexán. Curtis Nordgaard, spoluautor štúdie a environmentálny vedec z výskumného ústavu PSE Healthy Energy v kalifornskom Oaklande spresnil, že 95 percent vzoriek obsahovalo benzén. Ten je podľa jeho slov jednou z najväčších obáv. "Vieme, že spôsobuje leukémiu a je tiež spojený s lymfómom," uviedol.

Kúpte si digestor

Ak máte doma sporák na zemný plyn, je dôležité prijať určité preventívne opatrenia, aby ste kompenzovali zvýšené riziko rakoviny. Predovšetkým dbajte na vetranie kuchyne počas varenia a zaobstarajte si digestor, ak ho nemáte. Podľa Nordgaarda by ste mali zabezpečiť, aby váš digestor smeroval vzduch von, namiesto toho, aby ho recirkuloval v celom dome. Zemný plyn si môže nájsť cestu do vášho domova aj inými spôsobmi. "Z iných výskumov vieme, že tieto znečisťujúce látky možno nájsť v plyne, ktorý vychádza z vrtu. Máme preto podozrenie, že veľa z týchto zlúčenín môže byť prítomných v mieste, kde plyn vychádza zo zeme, až po potrubie vedúce do domu a kuchynského sporáka," povedal Nordgaard. Najlepšie preto urobíte, ak sa obrátite na odborníka, ktorý príde skontrolovať, či v dome nedochádza k úniku plynu. Vyhnete sa tak prípadným zdravotným problémom.