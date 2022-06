Znepokojivé odhalenie o COVIDE-19: Takto útočí na náš organizmus, aby sa v ňom mohol šíriť

Vedci z Univerzity zdravia a vedy v Oregone (OHSU) a Tichomorského severozápadného národného laboratória (PNNL) objavili súvislosť medzi tukovými bunkami a vírusom SARS-CoV-2. "Je to vzrušujúca práca, ale aj začiatok veľmi dlhej cesty. Máme zaujímavý experiment, ale musíme sa ešte veľa dozvedieť o mechanizmoch tejto choroby," vyhlásil autor štúdie Fikadu Tafesse.

Tuk ako palivo

Vedci začali so štúdiou na základe výsledkov pozorovaní, podľa ktorých ľudia s vysokým indexom telesnej hmotnosti a diagnózami, akými sú kardiovaskulárne ochorenia a cukrovka, patria medzi rizikové skupiny covidu-19. Sledovali účinok SARS-CoV-2 na viac ako 400 lipidoch v dvoch rôznych ľudských bunkových líniách. Takto zistili, že dochádza k masívnemu posunu v ich hladinách, pričom pri niektorých tukoch zaznamenali až 64-násobný nárast. V jednej bunkovej línii sa nachádzalo takmer 80 percent tukov, ktoré boli zmenené vírusom. V druhom sa zmenili úrovne o niečo viac ako o polovicu. Najviac zasiahnutými lipidmi boli triglyceridy. Ide o guľôčky tuku, ktoré sa väčšina pacientov snaží obmedziť na minimum. Sú kľúčové pre zdravé fungovanie organizmu, umožňujú nám uchovávať energiu a udržiavať zdravé membrány v našich bunkách. Vyzerá to ale tak, že sú kritické aj pre vírus SARS-CoV-2.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

"Lipidy sú dôležitou súčasťou každej bunky. Doslova nás držia pohromade, udržujú bunky nedotknuté a sú hlavným zdrojom energie pre naše telo. Sú atraktívnym cieľom pre vírus," uviedla členka výskumného tímu Jennifer Kyleová. Keď potrebujeme energiu, bunky rozložia triglyceridy na užitočnú surovinu, a to na tri mastné kyseliny, ktoré sa nachádzajú v každej molekule. Podľa autorov výskumu SARS-CoV-2 nezvyšuje iba počet triglyceridov v našich bunkách, ale zároveň mení veľkú časť systému spracovania tukov a schopnosť tela využívať tuk ako palivo. Vedci postupovali ďalej a skúmali účinky 24 z 29 proteínov vírusu na hladiny lipidov. Náročná laboratórna práca bola realizovaná v OHSU, odkiaľ boli bunky poslané do PNNL na meranie a analýzu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Prerušenie prívodu paliva

Experti identifikovali niekoľko vírusových proteínov, ktorých účinok na hladiny triglyceridov bol obzvlášť silný. Následne preskúmali databázy a identifikovali niekoľko zlúčenín, ktoré by mohli mať potenciál narušiť systém spracovania tuku v tele. Niektoré z nich boli účinné pri zastavení replikácie vírusu v laboratóriu. Zastaviť vírus v bunkovej kultúre skúšali výskumníci aj liekmi na chudnutie. Vírus odrezaný od svojho tukového paliva sa tak prestal replikovať do 48 hodín. Zastavilo ho napríklad schválené liečivo Orlistat i experimentálna zlúčenina známa ako GSK2194069. Tieto a ešte aj ďalšie látky fungovali proti všetkým testovaným variantom SARS-CoV-2: alfa, beta, gama a delta. "Keď sa vírus replikuje, potrebuje nepretržitý prísun energie. Viac triglyceridov by mohlo poskytnúť túto energiu vo forme mastných kyselín. Ale nevieme presne, ako vírus využíva tieto lipidy vo svoj prospech," dodal Tafesse, ktorý s kolegami tiež zaznamenal zmeny lipidov v dôsledku vírusu Zika a HIV.