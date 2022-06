KORONAVÍRUS Počkať na novú posilňujúcu dávku, alebo sa dať zaočkovať teraz? Vedci priniesli odpoveď

CAMBRIDGE - Aj napriek tomu, že mnohí na COVID-19 zabudli a s príchodom leta plánujú dovolenky, vírus v skutočnosti nikam nezmizol. To si uvedomujú aj odborníci, ktorí pracujú na nových posilňovacích dávkach vytvorených špeciálne za účelom ochrany pred variantom omikron. Teraz prezradili, či je lepšie počkať si na novú posilňovaciu vakcínu, alebo sa dať zaočkovať teraz.

Zmiernené pandemické opatrenia môžu mnohých vylákať na dovolenku do obľúbených a zaľudnených destinácií. To, že v niektorých krajinách už nie je povinné nosiť rúška a respirátory a verejné podujatia nie sú limitované počtom prítomných však neznamená, že pandémia sa nadobro skončila. Súčasné prípady infekcií sú s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené prelomovými infekciami a reinfekciami, pretože omikron a jeho podvarianty dokážu obísť vakcinačnú ochranu a ochranu získanú z predchádzajúcej infekcie.

S ohľadom na to výrobcovia vakcín posledných šesť mesiacov pracovali na nových a revidovaných receptúrach vakcín proti COVID-19. 8. júna Moderna zverejnila výsledky svojej aktualizovanej bivalentnej posilňovacej dávky s obsahom omikronu. Spoločnosť od tejto vakcíny očakáva trvalejšiu ochranu proti variantom, ktoré vyvolávajú obavy.

Generálny riaditeľ spoločnosti Moderna Stéphane Bancel uviedol, že táto vakcína by mohla byť hlavným kandidátom na posilňovaciu dávku už na jeseň 2022. Prvé údaje ukázali, že táto posilňovacia dávka produkovala 1,75-krát viac neutralizujúcich protilátok proti variantu omikron ako súčasná vakcína vyrobená spoločnosťou. Podľa Bancela bude Moderna žiadať o povolenie od amerického Úradu pre potraviny a liečivá (FDA) a dúfa, že bude k dispozícii pre verejnosť už koncom leta.

Očakáva sa tiež, že spoločnosť Pfizer bude mať na jeseň k dispozícii aktualizovanú posilňovaciu dávku, povedala Monica Gandhiová, expertka na infekčné choroby z Kalifornskej univerzity v San Franciscu agentúre Bloomberg. Zatiaľ je otázne, či bude naozaj potrebné dať sa zaočkovať aj druhou dávkou posilňovacej vakcíny. Podľa Gandhiovej to závisí od niekoľkých faktorov, najmä preto, že existujúce posilňovacie vakcíny stále ponúkajú určitú ochranu pred súčasnými variantmi COVID-19. "Odporučila by som vám, v závislosti od počtu prípadov vo vašej oblasti a vášho veku, ísť na štvrtú dávku teraz a potom sa rozhodnúť, akou vakcínou sa preočkovať na jeseň," odporúča Gandhiová.

Infektológ a hlavný odborník z Johns Hopkins Center for Health Security Amesh Adalja povedal, že tí, ktorí sú viac vystavení riziku vážneho priebehu covidu, by rozhodne nemali čakať na novú vakcínu, ak už majú nárok na druhú dávku posilňovacej vakcíny. Na druhej strane, osoby, ktoré majú mierne až nízke riziko závažného priebehu ochorenia, by mohli zvážiť čakanie na aktualizovanú posilňovaciu dávku, dodal Adalja.