Vedci prichádzajú s novinkou: Nová forma CHUDNUTIA prináša sľubné výsledky, TENTO proces je kľúčový!

KODAŇ – Dánsky výskumníci prišli na novú formu chudnutia, pri ktorej stačí obmeniť v každodennej strave len pár aminokyselín. Výsledky sa majú dostaviť závratnou rýchlosťou. Má to len jeden nepríjemný háčik. Mnohí s tým ale nebudú mať problém.

Vedci a farmaceutické spoločnosti sa už dlho snažia hľadať spôsoby, ako cielene znížiť teplotu aktivovať proces tzv. termogenézy bez toho, aby reálne znížili organizmu. Termogenéza je prirodzený stav tvorby tepla spaľovaním energie. 

Termogenéza cez prijímanie stravy

Viaceré štúdie totiž poukazujú, že vystavenie sa chladu spoľahlivo znižuje výdaj energie u ľudí. Informuje o tom vedecká štúdia na eLife. Cieľom vedeckej obce je v podstate "oklamať" telo, aby začalo pociťovať chlad a podporilo tak spaľovanie tukov. 

Experti na výskum obezity Philip Ruppert a Jan-Wilhelm Kornfeld z Katedry biochémie a molekulárnej biológie (BMB) z univerzity Southern Denmark sa nezamerali na termogenézu cez teplotu tela, ale prijímanie potravy. Hlavným faktorom je hladina metionínu a cysteínu v organizme.

Sú to aminokyseliny, ktoré sa nachádzajú prevažne v živočíšnych bielkovinách a v potravinách, ktoré podporujú tzv. "zdravé starnutie" (zelenina, orechy, strukoviny). Vegáni a vegetariáni (strava bez mäsa, vajec či mliečnych výrobkov) tak prirodzene konzumujú menej týchto aminokyselín. 

Počas pokusu na laboratórnych myšiach vedci zistili, že zmena množstva týchto aminokyselín v strave mala na tieto hlodavce podobné účinky, akoby by boli nepretržite vystavené chladu len pri teplote do 5 stupňov Celzia. Myši s diétnou stravou, kde bol nízky obsah metionínu a cysteínu vykazovali takmer rovnakú úroveň spaľovania energie a úbytku hmotnosti ako tie, ktoré boli chované v chlade. 

Kľúčová je produkcia tepla 

Pokus trval sedem dní. Vedci zhodnotili, že myši, ktoré spálili najviac energie, zjedli rovnaké množstvo potravy ako ostatné myši a neboli vystavené ani vyššej pohybovej aktivite. "Zaznamenali sme ale 20-percentný nárast ich termogenézy. Schudli viac, pričom mali porovnateľné množstvo potravy aj pohybu s druhou skupinou. Jednoducho ale vyprodukovali viac tepla," vysvetľuje vedec Kornfeld. 

Ako však upozorňuje jeho kolega Ruppert, túto špecifickú formu diéty ešte na ľuďoch netestovali. "Nemôžeme teda s určitosťou potvrdiť ani vyvrátiť, že rovnaký účinok by to malo aj na ľudí. Je to však možné a dovolím si povedať, že s veľkou pravdepodobnosťou to bude fungovať," povedal.

Súčasťou ďalšieho výskumu má byť aj zameranie sa na vývoj nových druhov potravy s prirodzeným nižším obsahom metionínu a cysteínu či rôzne formy liečby obezity na zvýšenie energetického výdaja bez toho, aby sa od pacienta vyžadovalo väčšie úsilie pri ich dodržiavaní. 

