V Ghane zaznamenali dva prípady nákazy smrtiacim marburským vírusom: Vysoko infekčné ochorenie

Vírus marburskej horúčky patrí do rovnakej kategórie ako vírus, ktorý spôsobuje ebolu. Ide o nákazlivú hemoragickú horúčku, ktorá sa medzi ľuďmi šíri prostredníctvom kontaktu s telesnými tekutinami. Medzi jej hlavné príznaky patria hnačka, zvýšená telesná teplota, nevoľnosť, zvracanie a krvácanie z telesných otvorov.

Predbežné vzorky potvrdili prítomnosť vírusu

Jeho miera úmrtnosti sa v predchádzajúcich vlnách ochorenia pohybovala medzi 24–88 percentami. WHO uviedla, že predbežné vzorky od postihnutých pacientov potvrdili prítomnosť vírusu, oficiálne ich však musí potvrdiť až Pasteurov inštitút v senegalskom Dakare.

Prvýkrát ho zaznamenali v Guinei

"Podnikáme potrebné kroky na to, aby sme prípadný vznik ohniska tohto ochorenia zvládli," vyhlásila WHO. Dodala, že ak sa nákaza potvrdí, bude to len druhý výskyt marburskej horúčky v západnej Afrike. Prvýkrát ho zaznamenali vlani v auguste v Guinei. WHO dodáva, že prípady nákazy marburskou horúčkou sa doposiaľ potvrdili v Angole, Juhoafrickej republike, Keni, Kongu a Ugande.