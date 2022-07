WHO potvrdila v Ghane prvé ohnisko smrteľného ochorenia spôsobovaného vírusom Marburg

ACCRA/ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) potvrdila v africkej Ghane prvé ohnisko ochorenia spôsobovaného vírusom Marburg, uviedla v nedeľu agentúra AP.

Marburský vírus detegovali a potvrdili vo vzorkách krvi odobraným dvom mužom v regióne Ashanti na juhu krajiny. Vzorky boli odoslané do Pasteurovho inštitútu v Senegale, ktorý potvrdil diagnózu, spresnila v nedeľu ghanská zdravotná služba (GHS). Obaja nakazení medzičasom chorobe podľahli, dodala AP. "Je to prvýkrát, čo Ghana potvrdila marburskú vírusovú chorobu," uviedol vo vyhlásení vedúci GHS Patrick Kuma-Aboagye.

Vo vyhlásení GHS sa píše, že v súčasnosti je v karanténe dovedna 98 osôb, ktoré boli identifikované ako kontakty nakazených. GHS uviedla, že v Ghane zatiaľ neboli zistené ďalšie prípady nákazy. Regionálna riaditeľka WHO pre Afriku Matshidiso Moetiová informovala, že na mieste pôsobí tím WHO, ktorý pomáha miestnym úradom pri koordinácii aktivít v ohnisku nákazy. Na marburský vírus, ktorý je takmer rovnako smrtiaci ako vírus Ebola, neexistuje liečba ani vakcína. Medzi príznaky ochorenia patria horúčka i vnútorné a vonkajšie krvácanie.

Na ľudí sa táto nákaza prenáša prostredníctvom kaloňov – živočíšnych príbuzných netopierov, živiacich sa najmä ovocím, ale aj lístím. Medzi ľuďmi sa marburský vírus šíri priamym kontaktom s telesnými tekutinami infikovaných osôb a povrchmi, ktorých sa dotkli, uviedla WHO. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa miera smrtnosti na vírus Marburg v potvrdených prípadoch v predchádzajúcich epidémiách pohybovala od 24 do 88 percent, v závislosti od kmeňa vírusu a manažmentu prípadu.

Vzhľadom na to, že marburský vírus sa môže šíriť aj z infikovaných zvierat vrátane kaloňov, GHS verejnosti odporučila "vyhýbať sa jaskyniam obývaným kolóniami kaloňov" a venovať pozornosť dôkladnej tepelnej úprave všetkých druhov mäsa a výrobkov z neho. Apelovala tiež, aby sa osoby, ktoré boli v kontakte s chorými, vrátane zdravotníckeho personálu, izolovali. Podľa WHO boli predchádzajúce ohniská a sporadické prípady výskytu vírusu Marburg zaznamenané v Angole, Juhoafrickej republike, Keni, Konžskej demokratickej republike a Ugande. Vírus bol objavený v roku 1967 v laboratóriu farmaceutickej firmy v Marburgu v nemeckej spolkovej krajine Hesensko. Dostal sa tam v krvi nakazených pokusných opíc z Afriky.