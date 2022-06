Kozmetička Jade (28) zostala v šoku: Matka s dcérou absolvovali drahú procedúru! Namiesto platenia však urobili TOTO

COVENTRY - Na kozmetiku by chcela chodiť hádam každá žena. Svoje o tom vie aj istá matka s dcérou, ktoré sa rozhodli ísť spolu na kozmetiku. Všetko išlo ako po masle, no keď prišiel čas na platenie za procedúru, odohrala sa komická situácia.

Dve zákazníčky, pravdepodobne matka s dcérou, mali po botoxovej úprave pier zaplatiť takmer 600 eur. Všetko nasvedčovalo tomu, že boli spokojné, takže kozmetička nič iné ako peniaze nečakala. Jade Adamsová (28) však doslova stratila slová, keď obidve jednoducho zmizli bez zaplatenia. Uvádza to Coventry Live.

Nezaplatili ani zálohu

Dve podvodníčky si začiatkom týždňa 20. júna u kozmetičky Jade v Jade Louise Aesthetics objednali na drahé botoxové výplne pier. Sama Jade povedala, že to nie je lacná záležitosť, ale chodí k nej veľa žien a nikdy nebol problém s platením. Teda až doteraz. Matka s dcérou sa objednali cez Instagram. Keď boli požiadané o zálohu, ospravedlnili sa, že nemajú peniaze.

"Boli to dve dámy, mama a dcéra, teda aspoň to tak tvrdili. Rezervovali si termín cez Instagram a neustále odkladali zaplatenie zálohy. Najprv som zobrala mladšiu. Dala som jej výplň do pier. Po zákroku mi vraví, že si musí ísť zavolať von, konkrétne pani, ktorá jej vraj robí nechty. Nasledovala teda rovnaká procedúra s jej mamou. Keď som skončila, hovorí mi, že ide za dcérou. Tá sa za celý čas totiž nevrátila," opisuje svoju príhodu Jade.

Ako pokračovala, jedna z nich si u nej nechala kabát, takže sa nebála, že by sa nemali vrátiť a nezaplatiť. Cez okno však videla, ako ju podviedli. "Po chvíli bola (matka) preč. Musela prebehnúť na druhú stranu parkoviska a stratiť sa mi z dohľadu. Je to veľa peňazí, najmä ak podnikáte na vlastnú päsť," dodala nahnevane. Ženy odišli bez zaplatenia 596 eur a kozmetičku Jade nechali v slzách.

Na záver sa Jade Adamsová vyjadrila, že odteraz už nebude taká zhovievavá. Bez zálohy sa už do žiadnej procedúry nepustí. Podarilo sa jej spraviť fotky staršej zo žien a uverejnila ich dokonca aj na Facebooku. Ľudia ženu spoznávali a sami sa vyjadrovali, že takéto niečo nespravila po prvýkrát. Polícia West Midlands potvrdila, že bolo hlásené obvinenie z krádeže. Teraz má podľa svojich slov, dokonca ešte viac zákazníkov, pretože cez tento kriminálny čin sa jej salón ešte viac zviditeľnil.