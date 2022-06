FOTO Iné by jej závideli, ona ich nechcela: Ženu trápili priveľké prsia! Radikálny krok, jednu vec ale ľutuje

Boudicca Langer-Hannová už v puberte vedela, že jej telo sa odlišuje od všetkých ostatných spolužiačok. Problém bol navyše viditeľný, pretože na svoj vek mala priveľké prsia. Dnes má už 40 rokov, pracuje ako manažérka a čo je najpodstatnejšie, veľké prsia sú preč. So svojím príbehom sa podelila pre britský Mirror.

Hannová takmer celé obdobie dospievania bojovala s veľkými prsiami. Cítila sa doslova uväznená vo svojom tele, pretože veľké poprsie jej bránilo stať sa gymnastkou alebo tanečnicou. Okrem toho bola centrom pozornosti mužského publika. Logicky ju považovali za sexi. "Koľkokrát ma oslovovali 'hej, prsia'. Dostávala som až priveľa sexuálnej pozornosti, akoby som to stále chcela robiť. Hlavne chlapi predpokladali, že keď tak vyzerám, budem v tom dobrá," vyjadrila sa zhrozene.

Po duševnej stránke bola na tom veľmi zle. Dokonca si o sebe začala myslieť, že je tučná. "Najmä po tom, ako som dvakrát porodila, sa moje telo začalo zväčšovať. Vôbec som sa o seba nestarala, mala som depresie a pocit toho, že s mojimi prsiami neviem nič spraviť. Cítila som sa tak, že ma nikto nemiluje. Veď ani ja som si nedokázala vážiť samu seba," povedala.

Napokon do toho išla

Vo veku 33 rokov sa objednala na konzultácie pre zmenšenie prsníkov. Spočiatku ju upozorňovali, že pokiaľ ešte chce v budúcnosti ďalšie deti, mala by s operáciou počkať. Spravila dobre, pretože po čase sa jej narodilo druhé dieťa, ktoré mohla bez obáv dojčiť. Napokon sa predsa len v auguste minulého roka objednala na zákrok, ktorý ju vyšiel na takmer 8 000 eur.

"Rozhodla som sa, že toto je jedinečná príležitosť a mala by som do toho ísť. Hoci som sa trochu bála, chcela som konečne vyzerať tak, ako som vždy chcela," spomína. Po operácií prišla o 450 gramov z každého prsníka. Ako sama povedala, spočiatku bojovala s novým vzhľadom. Po operácii sa objavili menšie problémy, kedy jej nezaberalo ani morfium. Pred očami mala stále obraz, že ju rozrezali. Po čase to ale prešlo. Dnes sa už cíti oveľa lepšie. Jediné, čo ľutuje, je to, že sa na to nedala skôr.

Hovorí takmer o všetkom

Svoje skúsenosti zdieľa aj na svojom Instagrame. Fanúšikom poskytuje rôzne informácie o tom, ako v detstve trpela, aké to bolo pre ňu ťažké po operácii, na ktorú sa sama dala, aj to, ako to s ňou vyzerá teraz.

"Odpovedala som na mnohé otázky žien, ktoré uvažujú o chirurgickom zákroku. Je normálne mať strach, pretože vás to zmení a na mnoho žien to zapôsobí aj po emočnej stránke. V konečnom dôsledku to ale stojí za to. Jeden z najlepších momentov po operácii pre mňa bol, keď som si dokázala zapnúť sako aj na najvyššom gombíku," hovorí súsmevom na záver.