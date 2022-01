VIDEO Kráska (21) relaxovala na pláži, keď si všimla neznámeho chlapa: To, čo robil, ju vytočilo do maxima

Dvadsaťjedenročná Ruby Dowová sa podelila o znepokojivý moment, keď pristihla neznámeho muža, ako ju fotografuje pri opaľovaní sa na pláži v Bayside Area. Relaxovala na svojej osuške, keď si zrazu všimla, ako dotyčný vytiahol telefón a začal si ju fotiť.

Atraktívna blondínka sa rozhodla dať mu ochutnať jeho vlastnú medicínu a nahrala ho na video. Zároveň muža vyzvala, aby sa otočil a s fotografovaním prestal. "Nevytiahla som telefón, kým som si neuvedomila, čo robí. Hneď, ako som to urobila, otočil sa a odišiel," vysvetlila v komentároch k videu. Pre Daily Mail Australia povedala, že zábery zverejnila na TikToku. Chce tak varovať ostatné mladé ženy, aby boli na pláži ostražité. "Mojím zámerom je pripomenúť ostatným ženám, aby svoju bezpečnosť nepovažovali za samozrejmosť, najmä keď sa odvážia ísť von samy."

Užívateľky prejavili Ruby sympatie a zároveň sa podelili o svoje vlastné skúsenosti. "Keď som naposledy išla sólo na pláž, prenasledoval ma jeden starý "jastrab". Je to také hrozné, že nemôžete sedieť na pláži a užívať si to," napísala jedna dievčina. "Toto sa mi už stalo, takže presne viem, aký je to desivý pocit," skonštatovala ďalšia.