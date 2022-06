VIDEO zo svadby je hitom: Zachytáva hostí s ich prvým a posledným drinkom, totálna komédia

Video zachytávajúce svadobných hostí pri prvom a poslednom drinku, ktorý vypili na svadbe, je hitom. Na začiatku sú triezvi a tešia sa na hostinu a zábavu. No o pár hodín neskôr, keď ich kamera opäť zachytila, už vyzerajú značne podgurážení a unavení zo všetkého toho pitia a tanca. Niektorí mali dokonca problém správne artikulovať, vysloviť svoje meno a stáť rovno na nohách, keď divákom ukazovali svoj posledný drink.

Prvá osoba, ktorá bola predstavená, bol ženích, oblečený v obleku a kravate s vreckovkou a živôtikom. "Ahoj, som Trev, toto je môj prvý drink," povedal, keď do kamery ukázal svoj politer. Strih do konca noci a Trev už nemá kravatu, košeľu má rozopnutú, no čo je dôležitejšie, vyzerá to tak, že sa dobre bavil, keď povedal: "Ahoj, ja som Trev, ženích a toto je môj posledný drink."

Nasledovala jedna z družičiek, ktorá sa predstavila ako Holly. Mala na sebe krásne ružové šaty, keď zdvihla svoj prvý drink. Kým prišiel ten posledný, Holly sa podarilo získať vestu a kravatu pre svadobného hosťa a vtipne sa hojdala, keď sa snažila dostať zo seba nejaké slová. Hosť Simon tiež vyzeral, že mal zábavnú noc, pretože stratil košeľu a sako, ktoré mal na sebe v prvom zábere. Namiesto toho mal na sebe tričko a inú bundu. Iná družička zas mala ku koncu na pleciach sako a mala problém povedať svoj príhovor na svadobnej hostine.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TikTok/nievejones

Samozrejme, nevesta sa tiež zúčastnila. Ešte počas dňa vyzerala krásne vo svojich bielych svadobných šatách, ale ku koncu už mala ako doplnok kravatu okolo krku a nedokázala udržať oči otvorené, keď sa tmolila pred kameru a povedala: "Som nevesta a toto je môj posledný drink."

Galéria fotiek (3) Zdroj: TikTok/nievejones

Od zverejnenia videa získalo viac ako 9,1 milióna videní a okomentovali ho stovky ľudí. Stalo sa virálnym na TikToku, Twitteri aj Reddite. Dôvod je jednoduchý; všetci sa vedia s účinkujúcimi v ňom stotožniť, pretože to zažili už zrejme mnohokrát na vlastnej koži.