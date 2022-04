NASA varuje pred asteroidom, ktorý by mohol zasiahnuť Zem o pár týždňov: Toto by sa stalo po zrážke

K našej planéte sa rúti obrovský asteroid, pri ktorom existuje šanca, že sa s nami zrazí, uvádza iMeteo.sk. Podľa predbežných výpočtov by malo ku kolízii dôjsť už začiatkom mája. Asteroid nesie pomenovanie JF1 a NASA predpokladá, že má priemer okolo 128 metrov, čo je približne veľkosť egyptskej pyramídy v Gíze.

Asteroid 2015 JF1 - Passing just 186,410 miles away. That's closer than the moon! pic.twitter.com/G33lWQyedq — Moon World Recordings🌔 (@EshninerForest) May 15, 2015

Americká vesmírna agentúra uviedla, že ak bude objekt pokračovať na svojej súčasnej trajektórii, mohol by udrieť silou, ktorá by pre našu planétu mala ničivé následky. Šanca na kolíziu, ktorá by mala nastať 6. mája, čiže už o pár týždňov, je však malá, len 0,026 percenta, čo je 1 ku 3800.

Možný scenár

S najväčšou pravdepodobnosťou k stretu našej planéty s asteroidom vôbec nemalo dôjsť. Vedci ale priblížili, čo by po prípadnej zrážke s asteroidom nasledovalo. Uvoľnilo by sa pri nej 15-krát viac energie ako pri atómovej bombe zhodenej na Hirošimu v roku 1945.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Raz to už bolo tesné

Ak by JF1 zasiahol obývanú oblasť, všetko by zničil. Ak by napríklad dopadol v najvzdialenejšej časti Tichého oceánu, spôsobilo by to ničivé cunami a tzv. nukleárnu zimu, ktorá by mohla vážne ovplyvniť život na Zemi. NASA bude tento asteroid veľmi pozorne sledovať, vyhodnocovať a informovať o jeho dráhe letu. Tento objekt už preletel v blízkosti Zeme v roku 2015. Bolo to tesné, pretože v istom momente sa nachádzal pri našej planéte v menšej vzdialenosti než Mesiac.