Vedci odhalili, ako sa dá zabrániť vzniku ďalších pandémií: Stačí dať do miestnosti TOTO

ST. ANDREWS - Nová štúdia zverejnená v časopise Scientific Reports uvádza, že šírenie vírusov by mohlo byť v budúcnosti eliminované žiarením, ktoré je schopné veľmi účinne zlikvidovať mikróby v ovzduší. Táto skutočnosť by mohla významným spôsobom ovplyvniť nástup a dôsledky potenciálnej pandémie, s ktorou by si ľudstvo dokázalo poradiť oveľa rýchlejšie ako s tou súčasnou.

Vedci zistili, že žiarenie by mohlo eliminovať šírenie škodlivých mikroorganizmov, ale rozhodne ním nemôžeme presvecovať ľudí. Pomôcť by však mohlo v uzatvorených priestoroch, kde by dokázalo znížiť podiel škodlivých mikróbov v ovzduší až o 98 percent. "Naše testy priniesli veľkolepé výsledky ďaleko presahujúce možnosti účinnej ventilácie. Pokiaľ ide o prevenciu prenosu chorôb prenášaných vzduchom, UVC svetlá by mohli urobiť z vnútorných priestorov bezpečné miesta s kvalitou ovzdušia ako na golfových ihriskách v St. Andrews," uviedol hlavný autor štúdie Kenneth Wood z Univerzity v St. Andrews.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

V čom spočíva výhoda tohto druhu žiarenia? Možno vás prekvapí, že ide o technológiu s viac ako storočnou históriou. UVC, ktoré má kratšie vlnové dĺžky a vyššiu fotonickú energiu ako jeho UVA a UVB súrodenci, bolo prvýkrát použité na sterilizačné účely už v roku 1878. V roku 1903 sa stal vďaka nemu lekár Niels Ryberg Finsen laureátom Nobelovej ceny a od roku 1910 sa používa na dezinfekciu zásob vody po celom svete. Problém s jeho použitím je ten, že ak sa dlhodobo vystavíte UVA a UVB žiareniu, ktoré produkuje Slnko, môžete si privodiť popáleniny druhého stupňa, ale UVC môže podľa Správy potravín a liečiv (FDA) spôsobiť vážne popáleniny kože a poranenia očí (fotokeratitída). "Vyhnite sa priamemu vystaveniu pokožky UVC žiareniu a nikdy sa nepozerajte priamo do zdroja tohto svetla,a to ani na krátky čas. Poškodenie zraku môže nastať už po veľmi krátkom vystavení (sekundy až minúty)," upozorňuje vládna agentúra. Inými slovami, ožiarenie miestnosti UVC svetlom by pravdepodobne viedlo k tomu, že ľudia vo vnútri by sa spálili a dočasne oslepli.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

A práve táto skutočnosť otvára priestor pre tzv. ďaleké UVC svetlo. Asi pred desiatimi rokmi vedci z Kolumbijskej univerzity navrhli, aby bol tento typ žiarenia silne filtrovaný tak, aby boli vyžarované len jeho najnižšie vlnové dĺžky. Dúfali, že takéto filtrované alebo ďaleké UVC bude dostatočne silné na to, aby zabilo mikróby, ale nie natoľko silné, aby spôsobilo ľuďom popáleniny alebo onkologické ochorenie pokožky. Až donedávna však tento ideálny model fungoval iba v laboratórnych podmienkach. Autori novej štúdie sa preto snažili zistiť, či by ďaleké UVC bolo použiteľné aj v reálnom svete a jeho dezinfekčné vlastnosti by mohli byť využité napríklad v rušných uzatvorených priestoroch s veľkým pohybom ľudí. Pripravili teda experiment, počas ktorého nastriekali aerosólový Staphylococcus aureus do veľkosti miestnosti a zapli ďaleké UVC lampy. Komora, v ktorej boli rozptýlené choroboplodné zárodky, mala rýchlosť vetrania podobnú typickej kancelárii alebo miestnosti v domácnosti.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Výsledky boli úžasné; ďaleké UVC svetlo nielenže neutralizovalo takmer všetky vírusové častice v komore, ale trvalo to len päť minút. Vedci uviedli, že v porovnaní s inými spôsobmi dezinfekcie vnútorných priestorov je tento typ žiarenia viac ako deväťnásobne účinnejší pri odstraňovaní vírusových častíc zo vzduchu. "Ďaleké UVC rýchlo znižuje množstvo aktívnych mikróbov vo vnútornom vzduchu takmer na nulu, vďaka čomu je vnútorný vzduch v podstate rovnako bezpečný ako ten vonkajší. Používanie tejto technológie na miestach, kde dochádza k stretnutiu ľudí v interiéri, by mohlo zabrániť ďalšej potenciálnej pandémii," spoluautor štúdie David Brenner. Ďaleké UVC svetlo nie je len lacný a jednoduchý spôsob, ako zabiť koronavírus, ale aj celé množstvo vírusov a baktérií vrátane tých, o ktorých sme ešte ani nepočuli. "Predchádzajúce výskumy ukázali, že ďaleké UVC svetlo môže zabiť vírus SARS CoV-2 a iné koronavírusy, chrípku a baktérie odolné voči liekom," dodal Brenner.

Vďaka spôsobu, akým UVC svetlo zabíja mikróby, je nemožné, aby voči nemu získali rezistenciu, takže neexistuje riziko, že by sa jeho použitím podporila tvorba nových superbaktérií, ako sa to stalo napríklad s antibiotikami. Ďaleké UVC svetlo sa jednoducho inštaluje, je lacné, nepotrebuje personál, ktorý by menil svoje nastavenie.