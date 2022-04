Vedci odhalili, ako je to s protilátkami proti KORONAVÍRUSU: Takto ich rozhodne nezískate

CAMBRIDGE - Experti sa nedávno pozreli na to, či by protilátky získané po infekcii inými koronavírusmi mohli byť účinné v boji proti SARS-CoV-2. Porovnali deväť sér od pacientov, ktorí prekonali COVID-19, s tromi sérami odobranými pred pandémiou. Zistenia však nenaplnili ich očakávania.

Hoci SARS-CoV-2 zachvátil pred dvomi rokmi svet, nie je to jediný koronavírus, ktorý môže infikovať ľudí. Na rozdiel od neho bežné ľudské koronavírusy (HCoV) vo všeobecnosti spôsobujú len mierne ochorenie. Výskumníci najnovšie ukázali, že infekcie dvoma rôznymi HCoV nevytvárajú protilátky, ktoré účinne reagujú so SARS-CoV-2. Je teda nepravdepodobné, že by predchádzajúca infekcia HCoV ochránila pred covidom-19 alebo nezhoršila infekciu SARS-CoV-2 prostredníctvom protilátok.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Keďže SARS-CoV-2 zdieľa významnú sekvenčnú podobnosť so svojimi príbuznými HCoV, vedcov zaujímalo, či by imunitný systém mohol rozpoznať nový koronavírus z predchádzajúcich infekcií HCoV. To by mohlo reaktivovať pamäťové B bunky produkujúce protilátky, ktoré pomohli danej osobe prekonať predchádzajúce infekcie HCoV a mohli by tiež pomôcť v boji proti COVID-19. Na druhej strane, ak protilátky proti HCoV rozpoznávajú SARS-CoV-2, ale nie dostatočne silno na vyvolanie imunitnej odpovede, môže dôjsť k zriedkavej situácii. V takomto prípade by protilátky pomohli niektorým vírusom pripojiť sa k hostiteľským bunkám a vstúpiť do nich, čím by sa infekcia naopak zhoršila.

Biotechnológ Sebastien Fiedler a biofyzik Tuomas Knowles z Univerzity v Cambridge spolu s kolegami chceli porovnať silu a koncentráciu protilátok proti HCoV a SARS-CoV-2 v sére deviatich uzdravených pacientov s covidom a v troch sérach odobraných pred pandémiou. Použili techniku ​​​​nazvanú mikrofluidné profilovanie afinity protilátok, ktoré na rozdiel od tradične používaného enzýmového imunosorbentového testu (známeho ako ELISA) dokáže nezávisle merať afinitu a koncentráciu protilátok.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Zistili, že všetkých deväť získaných vzoriek séra COVID-19 obsahovalo mierne množstvo protilátok s vysokou afinitou k vrcholovému proteínu SARS-CoV-2. Na rozdiel od toho žiadne z predpandemických sér neobsahovalo protilátky s vysokou afinitou pre SARS-CoV-2. Všetkých dvanásť sér obsahovalo nízke množstvá vysokoafinitných protilátok proti dvom bežným HCoV, čo naznačuje predchádzajúce infekcie. Ďalšie experimenty ukázali, že tieto protilátky sa neviažu na SARS-CoV-2. Výsledky teda naznačujú, že neexistuje žiadna významná krížová reaktivita protilátok proti bežným HCoV a SARS-CoV-2. Vedecké zistenia boli zverejnené v odbornom časopise ACS Infectious Diseases.