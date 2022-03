Nový subvariant KORONAVÍRUSU spôsobuje opätovný nárast prípadov: Ale títo ľudia sú proti nemu chránení!

Čoraz viac krajín v posledných týždňoch upozorňuje na nárast infekcií spôsobených subvariantom BA.2. Experti prezradili, ako sa dá nákaze vyhnúť a kto bude zrejme najviac chránený.

Ľudia nedávno infikovaní omikronom majú výhodu

Subvariant omikronu BA.2 prekvapil. Analýza realizovaná britskou Agentúrou pre zdravotnú bezpečnosť zistila, že najnovšia odnož už aj tak vysoko prenosného omikronu je ešte o 80 percent nákazlivejšia ako jej predchodca. Toto je aj dôvod, prečo sa zvyšuje počet pozitívnych prípadov v štátoch ako Nemecko či Spojené kráľovstvo. Od začiatku pandémie to fungovalo tak, že keď došlo k prudkým nárastom v Európe, bol to spoľahlivý varovný signál, že sa bude diať niečo podobné aj v USA v priebehu dvoch až štyroch týždňov. Odborníci však tvrdia, že v dôsledku vysokej miery nedávnych infekcií spôsobenej omikronom môžu byť ľudia s prekonanou nákazou, ktorí sú zaočkovaní, chránení pred najnovším variantom SARS CoV-2. Podľa lekárky Debbie Dowellovej z Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) je nepravdepodobné, že by subvariant spôsobil nárast, aký bol zaznamenaný pri omikrone.

Aj keď je zložité presne odhadnúť, ako veľmi sa BA.2 bude šíriť, nedávne výskumy naznačujú, že sa vírus nemusí vrátiť. V časopise The New England Journal of Medicine dňa 16. marca vedci uviedli, že pri hodnotení protilátok u 32 ľudí sa zistilo, že tí, ktorí boli infikovaní omikronom, mali aj naďalej vysokú úroveň imunity voči najnovšiemu subvariantu. "U očkovaných osôb, ktoré boli pravdepodobne infikované BA.1, sa vyvinuli značné hodnoty protilátok proti BA.2. To naznačuje, že majú silný stupeň reaktívnej prirodzenej imunity," vysvetlili autori článku s tým, že tieto zistenia sú dôležité pre verejné zdravie. Zároveň predpokladajú, že zvyšujúca sa frekvencia BA.2 v kontexte nárastu BA.1 pravdepodobne súvisí skôr so zvýšenou prenosnosťou než so zvýšeným imunologickým únikom.

Klesajúca imunita z vakcín a predchádzajúcich infekcií môže spôsobiť prudký nárast prípadov

Odborníci sa domnievajú, že vysoká miera infekcií v iných krajinách by mohla predstavovať nebezpečenstvo aj pre USA. Vzhľadom na to, koľko ubehlo času od podania poslednej dávky vakcíny, by mohli byť ohrození najmä zraniteľní seniori. Podľa výskumu Agentúry pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva klesla účinnosť vakcíny šesť mesiacov po druhej dávke na 10 percent proti infekcii, 35 percent proti hospitalizácii a na 70 percent proti úmrtiu na vírus. Autori výskumu zároveň zistili, že tretia posilňovacia dávka o štyri až šesť mesiacov dostala účinnosť vakcíny späť na 40 až 50 percent proti infekciám a na 75 až 85 percent proti hospitalizácii.

Príliš skoro sme odložili rúška a zrušili kontrolu očkovacích preukazov

Napriek tomu, že hrozí ďalší veľký nárast prípadov, mnohé epidemické opatrenia boli zrušené. "Otvorenie spoločnosti a stretnutia v interiéri nepochybne prispievajú k nárastu prípadov v Európe aj k celkovému slabnutiu imunity. Znamená to, že musíme byť naozaj pozorní," varoval minulý týždeň poradca Bieleho domu pre pandémiu Anthony Fauci. Nárast prípadov v zahraničí je zároveň výzvou, aby odborníci aj naďalej apelovali na potrebu očkovania. "Keď rušíme obmedzenia a nosenie rúšok, tak je dôležité dôsledne sledovať aktuálnu situáciu. Zároveň musíme byť pripravení opätovne prijať mnohé zo zrušených obmedzení," zdôraznila mikrobiologička Deborah Fullerová z Washingtonskej univerzity.