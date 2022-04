Lekár Sabaka predostrel realitu dnešných dní: Takmer nič sa nezmenilo! Za všetko môžu hoaxy, TOTO by pomohlo

BRATISLAVA – Situácia s koronavírusom na Slovensku sa stabilizovala, čísla postupne klesajú, no čoraz viac sa do popredia dostáva nový subvariant omikronu. V nemocniciach sa však podľa lekárov nič nezmenilo a naďalej gro pacientov tvoria neočkovaní Slováci. Lekár Peter Sabaka poukázal na realitu dnešných dní.

COVID situácia na Slovensku je viac-menej stabilná, denne pribudnú tisícky nových prípadov. V nemocniciach je menej ako 2-tisíc pacientov a denne pribudnú desiatky obetí. Aj keď vlnu variantu omikron máme evidentne za sebou, vrásky na čelách doktorov robí nový subvariant omikronu BA.2.

Archívne VIDEO COVID nezmizol, je stále tu: Musíme byť ostražití, ďalší variant môže byť smrteľnejší

Pohľad na aktuálnu situáciu v nemocniciach predstavil infektológ bratislavských Kramárov Peter Sabaka. Podľa jeho slov však súčasná situácia nie je veľmi rozdielna od situácie s variantom delta, ktorý zúril na jeseň. „Na JIS sú dnes výhradne neočkovaní pacienti s ťažkou pľúcnou formou COVID 19, ktorí potrebujú buď vysoko prietokový kyslík, alebo umelú pľúcnu ventiláciu. Samozrejme, ak by sa takto šíril variant delta, takýchto pacientov by bolo ďaleko viac. Omikron naozaj napáda pľúca menej, to ale neznamená, že nezaočkovaného pacienta nemôže dostať na pľúcnu ventiláciu. Môže, len s nižšou pravdepodobnosťou,“ ozrejmil Sabaka.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Poukázal aj na dáta z Hong Kongu, podľa ktorých chránia 3 dávky vakcíny pred ťažkým priebehom, ktorý by zapríčinil subvariant BA.2, na 98 percent. A ak by sme pri týchto informáciách mali zaočkovanosť ako v Dánsku, teda v prípade dvoch dávok na 89 percent, v prípade troch na 75 percent, do nemocníc by sa vrátila biela medicína a lekári by sa opäť mohli venovať bežným záležitostiam. A lekári, zdravotné sestry či ďalší nemocničný personál by si po dlhých mesiacoch mohol konečne vydýchnuť.

Ako vyzerá situácia na JIS infektologickej kliniky tieto dni? Je situácia pri dominancii variantu omikron úplne odlišná... Posted by Peter Sabaka on Friday, April 1, 2022

„Žiaľ, aj kvôli dezinformáciám, hybridnej vojne a cynizmu niektorých politikov tomu tak nie je. Preto stále zbytočne umierajú denne desiatky ľudí na komplikácie COVID-19, stále nemôžeme hovoriť o prepandemickej úrovni dostupnosti nekovidovej zdravotnej starostlivosti a budeme zrejme musieť čeliť ešte väčšiemu nedostatku sestier. Kiež by sa dezinformácie a hybridné hrozby aj počas pandémie brali tak vážne, ako je tomu teraz,“ uzavrel Sabaka.