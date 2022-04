Budúce mamičky, pozor! Ak sa počas tehotenstva nakazíte KORONAVÍRUSOM, takto to môže uškodiť plodu

MNÍCHOV - Ak sú nastávajúce mamičky pozitívne na COVID-19, je ich dieťa taktiež v ohrození. Už ľahký priebeh ochorenia stačí podľa odborníkov na to, aby poškodilo objem pľúc nenarodeného dieťaťa. Vyplýva to zo zistení najnovšej štúdie.

Mnoho tehotných žien zvažuje, či sa dať zaočkovať proti covidu. Boja sa totiž, že to uškodí plodu. Táto obava je však preukázateľne neopodstatnená. Vakcína chráni ich aj ešte nenarodené dieťa, a to počas tehotenstva aj po ňom prostredníctvom materského mlieka. Na druhej strane, nezaočkovanie je pre plod potenciálne nebezpečné. K tomuto záveru prišli výskumníci z LMU Klinikum Mníchovskej univerzity a Helmholtz Zentrum München. Tím vedený Sophiou Stöckleinovou a Anne Hilgendorffovou použil prenatálnu magnetickú rezonanciu (MRI), aby ukázal, že plody, ktorých matky prekonali počas tehotenstva nekomplikovanú infekciu SARS-CoV-2, majú podľa výsledkov štúdie výrazne znížený objem pľúc. To, aké závažné to bolo, súviselo s časom choroby.

Posledný trimester tehotenstva je obzvlášť háklivý

Vedci skúmali 34 tehotných žien, ktoré boli infikované alfa variantom v rôznych obdobiach. Skenovali pľúca plodov a merali ich objemy pľúc. Zozbierané údaje porovnali s údajmi plodov, ktorých matky nemali počas tehotenstva pozitívny test na covid. Ide o takzvanú referenčnú kohortu. "Plody tehotných žien, ktoré boli pozitívne testované na SARS-CoV-2, mali celkovo nižší objem pľúc v porovnaní s referenčnou kohortou," hovorí Stöckleinová. Preukázalo sa to najmä u plodov v treťom trimestri, v priemere dosahovali 69 percent očakávaného priemeru normálneho vývoja pľúc.

Možným vysvetlením tohto javu by mohol byť prenos vírusu cez placentu do plodovej vody a odtiaľ do pľúc plodu. "Tretí trimester vývoja pľúc sa vyznačuje najmä dozrievaním dôležitých buniek súvisiacich s výmenou plynov. Takže kontakt týchto buniek s vírusom by mohol spôsobiť zmenu vo vývoji pľúc," vysvetľuje Hilgendorffová. Čo to znamená pre budúcnosť detí, je zatiaľ otvorené. Pozitívnym aspektom je, že bábätkám po narodení nič nebolo. Podľa expertov u nich nebola nápadná ani dýchavičnosť, ani iné poruchy. Do akej miery môže byť zmenšený objem pľúc plodu dôležitý v ďalšom vývoji, chcú sledovať v následných výskumoch do druhého a piateho roku života detí, a to prostredníctvom dotazníkov o vývoji pľúc a potenciálnych pľúcnych ochoreniach.

Vírus môže zabiť plod

Vo všeobecnosti výskumníci schvaľujú sledovanie detí, ktorých matky boli počas tehotenstva pozitívne na SARS-CoV2. "Výsledky našej štúdie možno považovať za ďalší faktor, ktorý posilňuje odporúčanie očkovania pre tehotné ženy," uviedli autori novej štúdie.