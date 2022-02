NASA konečne našla dôkaz o mimozemskom živote: Priamo na palube ISS!

Ľudia konečne našli dôkaz o mimozemskom živote, a to na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice, informuje web American Chronicles. K podobnému objavu došlo už v minulosti, teraz ale vedci z NASA navyše zistili, že tri doteraz neobjavené druhy baktérií sú schopné pohybu. Trojica rôznych genetických variantov bola nájdená na oddelených miestach ISS vrátane špeciálnej komory určenej na pestovanie rastlín, kde posádka skúša vypestovať plodiny v podmienkach nulovej gravitácie. Podľa štúdie NASA publikovanej vo vedeckom časopise Frontiers In Microbiology by Methylobacteriaceae majú novoobjavené mikroorganizmy tyčinkový tvar a mohli by byť nápomocné pri prípadnej kolonizácii Marsu.

Objav podnietil snahu rozšíriť stanicu o nové biologické laboratórium na zber, spracovanie a analýzu mikróbov vo vesmíre bez toho, aby boli poslané na Zem. ISS sa vznáša vo vesmíre od roku 1998, je prevádzkovaná piatimi medzinárodnými vesmírnymi agentúrami a pravidelne sa na jej palube strieda sedem astronautov. Výskumom zameraným na možnú prítomnosť nových mikroorganizmov sa začali zaoberať zhruba pred šiestimi rokmi. Národná agentúra pre letectvo a vesmír najnovšie oznámila, že v roku 2031 bude zrejme ISS zlikvidovaná dopadom do Tichého oceánu.

Vesmírna stanica ISS

Vedci z NASA Nitin Kumar Singh a Kasthuri Venkateswaran uviedli, že objavené kmene môžu signalizovať novú budúcnosť pre pestovanie vesmírnych plodín. Domnievajú sa, že je nevyhnutné nájsť nové baktérie, ktoré podporujú rast rastlín v stresových podmienkach na extrémnych miestach s obmedzenými zdrojmi. Novoobjavené mikroorganizmy by vďaka tejto schopnosti mohli byť ľudstvu nápomocné pri prípadnej kolonizácii Marsu.