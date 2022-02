Matka vyskúšala diétu známej speváčky: Otrasné zistenie, smrdel mi celý dom a ešte som pribrala!

MANCHESTER - Reportérka denníka Manchester Evening News Dianne Bourneová vyrazila do boja s nadbytočnými kilogramami a dúfala, že ich porazí vďaka diéte Victorie Beckhamovej. Stačilo však iba niekoľko dní, aby rezignovala, a to z viacerých dôvodov. Pociťovala priam až desivý hlad, jej dom strašne smrdel a navyše ešte minula veľa peňazí.

Mama dvoch detí Dianne sa ako reportérka podelila o svoju skúsenosť s diétou niekdajšej členky skupiny Spice Girls a módnej návrhárky Victorie Beckhamovej. Záujem o štýl stravovania Posh Spice u nej vyvolalo vyhlásenie jej manžela, známeho bývalého futbalistu Davida Beckhama, ktorý uviedol, že "je ženatý s niekým, kto 25 rokov jedáva to isté". Victoria totiž nejedáva nič iné iba zeleninu pripravenú na pare a varenú rybu.

Britka sa preto rozhodla vyskúšať, aké to je, ale už po týždni bola šokovaná nielen z výdavkov na stravu, ale aj zo smradu, ktorý ovládol jej dom počas prípravy jednotlivých pokrmov. Uviedla aj to, že jedlo bolo veľmi mdlé a stále bola neznesiteľne hladná.

Nikdy si vraj neuvedomovala, aké sú drahé čerstvé ryby, ktoré si vyberala v supermarketoch. Za tresku zaplatila 5,75 libry (6,9 eura), losos ju stál 4,75 libry (5,7 eura) a morský vlk 5,25 libry (6,27 eura). Za steak z tuniaka Bourneová dokonca zaplatila až 7,90 libry (9,44 eura). Týždenný účet sa tak vyšplhal na 40 libier (takmer 48 eur) za rybu a zeleninu, a to nepočítala raňajky plus jedlo pre jej rodinu. Rybacina sa navyše zvyčajne minula už do stredy, takže musela kúpiť ďalšiu. Dianne si pripravovala na raňajky čerstvé ovocie a občas si dopriala aj pohár vína tak, ako Victoria. Na tretí deň priznala, že "za normálnych okolností si chodí uprostred týždňa zabehať, ale tentoraz naozaj nevládze, pretože je hladná a chýba jej energia". Na piaty deň napísala: "Dom smrdí rybacinou, každý deň musím vynášať odpadky, aby som sa zbavila neznesiteľného zápachu z obalov, ale závan oceánskej smrti mŕtvej ryby stále visí vo vzduchu."

Najväčšie sklamanie však prišlo na konci týždňa, keď vyhladnutá Angličanka zistila, že k tomu všetkému ešte nakoniec pribrala 225 gramov. Rozhodla sa preto s diétou známej celebrity skončiť. "Bol to dostatočný dôvod so všetkým prestať raz a navždy. Vrátim sa k môjmu obľúbenému stravovaniu podľa Slimming world plánu, kde môžem jesť dovolené jedlá ako ovocie, zeleninu, ryžu a cestoviny a hlavne nebudem hladná," dodala.