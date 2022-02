Ak si všimnete vo vašich očiach TOTO, choďte k lekárovi: Môže to signalizovať vážne ochorenie

NEW YORK - Oči sa často nazývajú okná do duše, ale ešte častejšie môžu byť oknom do vášho zdravia. Odborníci upozorňujú na takmer nebadateľnú zmenu na nich, ktorá vás dokáže upozorniť na problém týkajúci sa vášho srdca ešte predtým, ako sa objavia zdravotné komplikácie.

Oči dokážu vďaka takmer prehliadnuteľnej zmene na buľve poukazovať na zvýšenú hladinu cholesterolu v krvi, ktorá môže spôsobiť problémy so srdcom. Všimnúť si ju sa rozhodne oplatí, pretože ak ju včas spozorujete, vyhnete sa zdravotným komplikáciám.

Sivý krúžok na rohovke môže signalizovať riziko kardiovaskulárnych chorôb

S pribúdajúcimi rokmi môžete spozorovať sivý, biely alebo modrý krúžok okolo rohovky. Tento bežný očný jav je známy ako arcus senilis a je spôsobený nahromadením tukových usadenín alebo lipidov v tele. "Starnutím sa cievy rozširujú a umožňujú hromadenie väčšieho množstva cholesterolu a iných tukov v oku," uvádza stránka Medical News Today. Vo väčšine prípadov tento príznak nesúvisí so zdravím srdca, ale niekedy má spojenie s vyššou hladinou cholesterolu, ktorá môže byť príčinou infarktu, mŕtvice, krvných zrazenín či ochorenia periférnych artérií.

Štúdia z roku 2015 publikovaná v časopise Journal of Pharmacy & BioAllied Sciences zistila, že arcus senilis bol zaznamenaný najmä u ľudí po štyridsiatke. Z päťsto skúmaných osôb vo veku 40 rokov a viac vykazovalo známky tohto očného javu až 45 percent. Miera výskytu súvisela s ich vekom; medzi pozorovanými vo veku 60 rokov a viac malo symptómy tohto stavu až 70 percent ľudí. Aj keď sa acrus senilis môže vyvinúť u každého, s väčšou pravdepodobnosťou sa podľa odborníkov vyskytuje u mužov alebo u Afroameričanov.

Ak si túto zmenu všimnete a máte menej ako 45 rokov, choďte k lekárovi

U mnohých ľudí sa tento príznak rozvinie ako prirodzená súčasť starnutia. Existujú však určité okolnosti, za ktorých by mal byť na prítomnosť arcus senilis upozornený lekár. "Keď sa objaví u starších dospelých, nesúvisí to s vysokým cholesterolom. Oblúk alebo prstenec okolo dúhovky u mladších ľudí signalizuje vysokú hladinu cholesterolu a triglyceridov. Môže ísť o dedičnú záležitosť, tzv. familiárnu hyperlipidémiu. U týchto osôb sa zvyčajne objaví pred dosiahnutím veku 45 rokov a spája sa so zvýšeným rizikom srdcových ochorení," informuje Mayo Clinic. V takom prípade lekár pravdepodobne odporučí vyšetrenie na vysoký cholesterol a môže navrhnúť liečbu, ktorá zníži jeho hladinu. Pomôcť vyhnúť sa kardiovaskulárnym problémom môže aj zmena životného štýlu, ako zdravá strava alebo pravidelný pohyb.

Neškodný pre váš zrak

Ak si všimnete tento prstenec okolo očí, dobrou správou je, že to neovplyvní váš zrak. Podľa Americkej akadémie oftalmológie nie je potrebná žiadna liečba, pokiaľ nepatríte do vekovej skupiny, ktorá je ohrozená rizikom kardiovaskulárnymi chorobami. V praxi to znamená, že každý by si mal nechať skontrolovať zrak, pričom frekvencia návštev očného lekára závisí od veku. Experti odporúčajú zájsť za ním v štyridsiatke, aj keď nemáte žiadne problémy so zrakom, pretože práve v tomto veku je pravdepodobné, že sa nejaké vyskytnú. Od šesťdesiatky je potom potrebné absolvovať očnú prehliadku raz ročne, prípadne častejšie v prípadoch, ak nosíte okuliare, kontaktné šošovky, alebo ak sa vo vašej rodine vyskytuje očné ochorenie, strata zraku, alebo máte chronické ochorenie, ktoré vás vystavuje väčšiemu riziku ochorenia oka, prípadne ak užívate lieky s vedľajšími účinkami na zrak.