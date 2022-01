Domová kamera zachytila brutálny boj muža s medveďom: Pri pozeraní VIDEA budete mať zimomriavky

V predsieni Walterovho domu v meste Daytona Beach došlo k agresívnemu stretu divočiny s civilizáciou. Na záberoch bezpečnostnej kamery vidieť, ako dovnútra vbehol rozzúrený medveď a začal útočiť na majiteľa domu a jeho psov. Šokovaný muž duchaprítomne zatarasil vchod lavičkou. Video sa končí jeho zúfalým výkrikom "napadol ma medveď" a prehlušuje ho brechot vystrašených psov. Hickox pri útoku utrpel ľahké zranenia, jeho psom, ktoré bránil vlastným telom, sa nič nestalo.

Američan uviedol, že v momente útoku mu hlavou neprebehlo veľa vecí a myslel iba na to, čo sa stane, ak sa šelma dostane do domu, kde bola v tom čase jeho žena a psy. Ochranári a policajti, ktorí začali po medveďovi okamžite pátrať, boli zatiaľ neúspešní. "Medveď bude humánnym spôsobom usmrtený, pretože pre obyvateľov predstavuje hrozbu," informovali zamestnanci miestnej Komisie pre ochranu rýb a divočiny (FWC).

K útoku v Hickoxovom dome došlo len niekoľko dní po podobnom incidente v DeBary na Floride. Ten mal, bohužiaľ, tragický koniec. Počas prechádzky so psom tam medveď napadol ženu, ktorá utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Jej pes prežil. Na Floride žije iba jeden druh tejto šelmy - medveď čierny. Odborníci odporúčajú obyvateľom, aby pri stretnutí s ním pomaly cúvali a stratili sa mu tak z dohľadu. Zároveň by nemali liezť na stromy ani utekať. "Sú to divoké zvieratá a treba ich rešpektovať. Aj keď sú tiché a plaché, môžu vážne ublížiť," upozornili.