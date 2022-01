Na dôchodkyňu (81) zaútočil večer medveď: Pred smrťou ju zachránila jediná vec

Carol Neighbourová z New Jersey, ktorá bojovala s takmer 140-kilovým medveďom, tvrdí, že útok prežila len preto, že jej milovaný pes obetoval svoj život v statočnom boji so šelmou. "Prežila som, pretože medveď si vzal Amandu. Keby si ju nevzal, pravdepodobne by ma zabil," povedala vo svojom prvom rozhovore pre New York Post od krvavého útoku, ku ktorému došlo 3. januára.

Okolo siedmej hodiny večer vypustila 14-ročnú Amandu a psa svojej dcéry, maďarského stavača. Krátko nato zbadala, ako sa psy rozbehli konfrontovať dva medvede, ktoré vyjedali Caroline odpadky. Keď rozsvietila svetlo, psy začali štekať a veľký medveď utiekol. Ten menší, no i tak stále impozantný, zaútočil na seniorku, pretože tá sa rozutekala na obranu svojho psa. Prinútila medveďa, aby sa obrátil proti nej. "Búchala som do neho a kričala, no nemalo to takmer žiadny účinok," spomína si vdova. Medveď sa zahryzol do jej nohy, kde zanechal hlbokú ranu. Potom ju zvalil na zem a vzal kokeršpaniela.

"Keď sme konečne našli Amandu v lese, vzali sme ju k veterinárovi, no už sa ju nepodarilo zachrániť. Tento rok sme museli pochovať aj jej mamu, ktorá mala 17 rokov. Je ťažké stratiť dvoch psov v tom istom roku," dodala zdrvená Carol. Pes jej dcéry z incidentu vyviazol bez zranení.

Čierne medvede sa v horskom okrese Sussex na severe New Jersey pohybujú bežne. "Zatiaľ čo stretnutia medzi ľuďmi a nimi sú čoraz bežnejšie, útoky medveďov sú extrémne zriedkavé," uviedol štátny zástupca Larry Hajna. Oddelenie ochrany životného prostredia zaznamenalo len jeden útok na človeka v roku 2020, vlani nedošlo k žiadnemu útoku. Vládni úradníci plánujú medveďa zlikvidovať, ak sa im ho podarí nájsť.