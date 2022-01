Odborníci varujú pred prípravou KURACINY: Toto nikdy nerobte predtým, než ju začnete variť

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) upozorňuje na riziká, ktoré súvisia so spracovaním a konzumáciou kuraciny. K vážnemu poškodeniu zdravia môže dôjsť už vtedy, ak je niečo iba kontaminované surovým kuracím mäsom alebo jeho šťavami. Podľa nového prieskumu mnohí ľudia robia chyby, ktoré zvyšujú šance na otravu jedlom. Obzvlášť ohrozené sú najmä deti, seniori a osoby s oslabeným imunitným systémom. Čomu by sme sa mali pri spracovaní tohto mäsa vyhýbať a na čo by sme, naopak, mali pamätať?

Nikdy neumývajte surové kura

Robia to aj mnohí Slováci, ale umývanie hydiny pred varením je zastaraný a dosť riskantný úkon. Surové mäso môže byť totiž kontaminované salmonelou, kampylobakterom a inými nebezpečnými baktériami, ktoré sa zničia pri tepelnom spracovaní. Kampylobakter je podľa CDC najčastejšou bakteriálnou príčinou hnačkových ochorení, salmonela za spôsobuje viac chorôb prenášaných potravinami než akékoľvek iné baktérie. Keď umývate kurča, tak si možno myslíte, že ste vypláchli všetky tieto mikroorganizmy, ale v skutočnosti má umývanie opačný efekt. Voda totiž môže spôsobiť ich prenášanie na vaše ruky, povrchy v kuchyni a iné potraviny na vašej pracovnej doske.

Zdroj: Getty Images

Škodlivé baktérie zostávajú vo vašom dreze

Kvapôčky vody obsahujúce baktérie môžu nielen špliechať po kuchyni, ale niečo z nich zostane aj v kuchynskom dreze, dokonca aj vtedy, keď ho vyčistíte. Podľa štúdie Ministerstva poľnohospodárstva USA z roku 2019 zostali v drezoch viac ako polovice účastníkov experimentu škodlivé baktérie po tom, ako v nich umývali kurča alebo moriaka. "Ešte znepokojujúcejší je fakt, že 14 percent z nich malo tieto baktérie v drezoch aj po ich vyčistení," uvádza sa vo výskume.

Zabráňte otrave jedlom

Vynechanie umývania surového mäsa nie je jediná vec, ktorú môžete urobiť pre to, aby ste znížili riziko otravy jedlom pri jeho príprave. Prevencia môže začať už v obchode s potravinami. CDC odporúča zabaliť kurča pred vložením do košíka do jednorazového vrecka, aby sa surové šťavy nedostali na iné potraviny. Mäso by malo zostať vo vrecku aj v chladničke, resp. mrazničke. Prílohy alebo šalát, ktoré plánujete servírovať spolu s ním, by ste mali pripravovať pred manipuláciou s hydinou. Nikdy nedovoľte, aby iné potraviny skončili na rovnakom tanieri alebo pracovnej doske, kde bolo predtým surové mäso. Vždy používajte samostatnú dosku na krájanie kurčaťa a predtým, ako budete na nej krájať niečo iné, tak ju umyte horúcou vodou so saponátom. Nezabudnite pri tom na dôkladné umytie rúk. Dezinfekcia ako preventívny posledný krok môže zničiť všetky baktérie.

Zdroj: Getty Images

Investujte do teplomera na mäso

Nie sú to len surové šťavy, ktoré vás môžu ohroziť. Konzumácia nedostatočne tepelne upravenej kuraciny vám môže spôsobiť ďalšie zdravotné problémy. Ak ju však zohrejete v strede pŕs alebo najhrubšej časti stehna na 74 stupňov, zabijete tým všetky škodlivé baktérie. Práve preto je dobré zaobstarať si teplomer na mäso. Nie je lacný, ale rozhodne ide o dobrú investíciu. Vyhnete sa aj napichovaniu či narezávaniu mäsa, pri ktorom z neho vytečie množstvo šťavy. Teplomer vám presne povie, kedy je vaše jedlo bezpečné na konzumáciu a navyše vám pomôže pripraviť šťavnatý, jemný a nie suchý kus mäsa.