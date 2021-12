FOTO Lekárovi sa počas online rozhovoru zjavila na WhatsAppe pikantná správa: Kľakla by som si na kolená a...

LONDÝN - Mal to byť rozhovor, po ktorom sa mal stať ešte slávnejším, no prišla malá kuriozita. Doktor Samuel White poskytol online rozhovor po svojom víťazstve na súde. Bol totiž obvinený zo šírenia dezinformácii o koronavíruse. Online rozhovor bežal aj v priamom prenose, keď sa zrazu na obrazovke objavila pikantná správa z WhatsAppu.

Veľký skeptik vakcíny proti koronavírusu, praktický lekár Samuel White, bol práve naživo v správach GB News s moderátorom Patrickom Christysom, kde diskutovali o tom, že súd sa dopustil chyby, keď doktorovi zakázal šíriť informácie o koronavíruse na sociálnych sieťach a obvinil ho zo šírenia dezinformácií. Počas videorozhovoru sa však v hornej časti obrazovky lekára objavila správa z WhatsAppu od istej Suzy Sab. Obsah správy bol naozaj kuriózny, priam až pikantný. "Keď budeš oddychovať, popremýšľaj, či by si ma nechcel využiť a trochu sa pobaviť. Kľakla by som si na kolená a robila čokoľvek, čo by si mi povedal...xxx." Túto správu mohol vidieť každý, kto v tej chvíli pozeral GB News.

If you are being interviewed on TV via a video application, it pays to switch off your WhatsApp notifications.#SuzieSub pic.twitter.com/lLGPkrclKH — GlennTweets 🇪🇺 (@Glenntwts) December 6, 2021

Po tom, ako sa video dostalo na Twitter, sa o ňom dozvedeli milióny ďalších ľudí po celom svete. Whiteov hovorca sa vo večerných správach vyjadril, že video obsahujúce správu nahrali na jeho stránku hackeri. Správa sa objavila počas rozhovoru, kedy White reagoval na vládu Veľkej Británie, na krízu okolo koronavírusu a vakcináciu v krajine. Kto je osoba Suzy Sub, nie je do dnešného dňa známe, no zrejme to bude doktorova dobrá známa.

White pracoval v ordinácii v grófstve Hampshire. Jedného dňa uverejnil na sociálne siete svoje obavy z očkovania proti koronavírusu a tvrdil, že ochranné rúška neposkytujú žiadnu ochranu v boji s touto pandémiou. Na základe toho rozhodol Tribunál pre dočasné nariadenia Generálnej lekárskej rady, že nemôže istý čas vykonávať lekársku prax. Na najvyššom súde však pred pár dňami padol verdikt, že toto rozhodnutie bolo v rozpore s ľudskými právami.