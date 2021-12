FOTO Žena (35) mala na Zoome poradu so šéfkou: Ale čo to má za chrbtom! Neskutočný trapas

Tridsaťdvaročná pracovníčka ľudských zdrojov Nicki Faulknerová z Londýna mala pred pár týždňami počas práce z domu stretnutie so svojou šéfkou cez aplikáciu Zoom. Po pätnástich minútach si uvedomila, že na poličke za ňou je lubrikačný gél Durex Lube. Vydesila sa, lebo si bola istá, že si ho všimla aj jej nadriadená, preto ďalších 45 minút sedela v napätí a snažila sa pokračovať v rozhovore, akoby bolo všetko v poriadku.

Some of you have just never sat in a 1:1 Zoom call with your manager and a bottle of @durexuk in the background and it shows. pic.twitter.com/k18M1Zweb2