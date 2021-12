Vedci po takmer 50 rokoch objasnili záhadu: Už vedia, komu patrili tajomné stopy, ktoré objavili

Po bližšom skúmaní sa zistilo, že klenba chodidla je stočená mierne do boku, teda išlo o prekríženú chôdzu. Okrem toho bolo jasné, že ide o tzv. bipediu, teda chôdzu po dvoch končatinách, pretože sa opakovali stále len dva odtlačky. Podobné stopy boli objavené aj v neďalekom Laetoli, a práve tu sa datuje prvý dôkaz o vzpriamenej chôdzi homininov (podčeľaď ľudoopov).

Zdroj: profimedia.sk

Spojitosť s Lucy

Archeológovia sa domnievajú, že stopy by mohli patriť druhu Australopithecus afarensis, odkiaľ pochádza aj kostra slávnej Lucy - najstaršom dôkaze o predkoch ľudí. Bola objavená v oblasti Afar v dnešnej Etiópii v roku 1974 a jej vek sa odhaduje na 3,18 milióna rokov. Okrem iného sa vie aj to, že zomrela pri páde zo stromu. Je teda jasné, že už v tej dobe sme sa svojím vývinom odlišovali od opíc. Nie je celkom jasné, ktorému druhu človeka patrili odtlačky v Tanzánii, pretože chôdza sa zdá pre našich predkov neprirodzená. Buď mal poranenú nohu alebo sa pohyboval v nebezpečnom teréne.

Okrem iného je dobre viditeľná aj vzdialenosť medzi jednotlivými stopami. Podľa toho sa vedci domnievajú, že kroky boli dlhšie ako stredová čiara tela. "Aj keď dnešní ľudia takto zvyčajne nechodia, tento pohyb môže nastať vtedy, keď sa človek pokúša obnoviť rovnováhu a nespadnúť. Netradičná chôdza, ktorá po sebe zanechala tieto stopy, mohla byť výsledkom ľudoopa kráčajúceho po nerovnom povrchu," ozrejmil hlavný autor štúdie Ellison McNutt, odborný asistent na univerzite v Ohiu.

Hominin footprints at Laetoli reveal a walk on the wild side https://t.co/a07qdR0xAC