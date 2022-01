Dievča (11) z Rakúska sa nakazilo kvapavkou: Ale nie zo sexu! Pozor, aj takto sa dá ochorieť

Správa publikovaná v septembri v časopise Journal of Medical Case Reports podrobne opisuje prípad 11-ročného dievčaťa z Rakúska, ktorému bola diagnostikovaná kvapavka dva týždne po rodinnej dovolenke v Taliansku v auguste 2020. Rodina strávila nejaký čas pri horúcich prameňoch vedľa kráterového jazera známeho ako Specchio di Venere alebo "Zrkadlo Venuše" na ostrove Pantelleria. Dva dni po návšteve horúceho prameňa sa u dievčatka začalo objavovať svrbenie a pálenie, ktoré sa zmiernilo použitím protiplesňového krému. Neskôr navštívilo detského lekára, ktorý mu po testoch, prekvapivo, diagnostikoval kvapavku.

Zdroj: Getty Images

"Dieťa rázne popieralo akýkoľvek sexuálny kontakt. Rodina cestovala spolu na dovolenku, keď sa u dievčiny prejavili symptómy, no bolo zjavné, že nešlo o sexuálny prenos. Preto sa dospelo k záveru, že sa musela nakaziť z vody kontaminovanej gonokokom," píšu autori správy v článku. Dieťa bolo liečené na infekciu a nakoniec sa úplne zotavilo.

Autori uvádzajú, že táto prípadová štúdia je príkladom toho, prečo by úrady nemali v takýchto prípadoch automaticky predpokladať sexuálne zneužívanie. "Predpoklad, že gonokoková infekcia je diagnostikou sexuálneho zneužívania, môže byť hrozný, pretože deti sú neprávom odobraté zo starostlivosti svojich rodičov a ich opatrovatelia čelia falošným obvineniam zo sexuálnych zločinov," napísali. "Náš prípad slúži na ilustráciu toho, že veľmi neobvyklá diagnóza kvapavky u dieťaťa môže byť výsledkom nesexuálneho prenosu infekcie a že kontaminované horúce bazény sú veľmi zriedkavým zdrojom infekcie, ktorý by sa ale mal brať do úvahy," dodali.

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

Detské nemocnice v minulosti spájali prepuknutie kvapavky s bežnými kúpeľmi, uterákmi, handrami a plienkami. Ďalšie prípady spájali prenos s kontaminovanými záchodovými doskami a spoločnými posteľami. Pokiaľ ide o horúce pramene, výskumníci poznamenávajú, že teplá, kyslá voda, okrem obsahu minerálov v týchto bazénoch, by mohla potenciálne zvýšiť šance na prežitie takýchto baktérií. Táto zriedkavá udalosť je pravdepodobne spôsobená množstvom jedinečných faktorov, vrátane načasovania kúpania dieťaťa s kúpaním infikovaného návštevníka.